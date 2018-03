Český novinář sledoval volbu Putina přímo na Krymu: až fanaticky sváteční, ale bez pozorovatelů

Pro staronového prezidenta Vladimira Putina se o víkendu v celém Rusku vyslovilo 74 procent lidí, na anektovaném Krymu však získal přes 92 procent hlasů. Proč se tam těší takové oblibě, jak volby probíhaly a proč nebyla přítomná žádná pozorovatelská mise? To vše pro INFO.CZ přímo z místa vysvětluje novinář Tomáš Vlach.

Jaká byla na Krymu během voleb atmosféra?

Nadšená a sváteční. V centru města Simferopol bylo během voleb velké shromáždění lidí – byly jich tam tisíce – které večer přerostlo v obrovský koncert s nadšeným vyhlášením výsledků.

Lidé skandovali hesla jako „Rusko navždy“ a oslavovali odtržení od Ukrajiny. Bylo to až fanaticky sváteční. Jen později tekl proudem alkohol, takže se sváteční nálada poněkud vytratila.

Jak volby vnímali samotní lidé?

Každý, s kým jsem mluvil, volil Putina. A všichni brali volby jako velký svátek, jako možnost, jak poprvé volit svého ruského prezidenta. Většina lidí je vnímala jako historický okamžik, vypravovali mi, jak již dávno chtěli být připojení k Rusku. Je ale pravda, že je na Krymu i dost lidí, kteří jsou se současným vývojem na poloostrově nespokojení.

Mimo centrum to bylo také takové?

Na předměstích byly volby normálnější, civilnější. Lidé rovněž volili Putina, buď proto, že ho mají rádi, nebo proto, že nevidí jinou alternativu. Ale zároveň bylo zřejmé, že se tam nežije nejlépe. Že sliby, které zazněly před čtyřmi lety po anexi Krymu, se úplně nevyplnily a nyní je to znát.

Jediné, co tamní obyvatele a jejich nadšení drží, je jistá hrdost příslušnosti k Rusku. A také státními médii zkreslované informace ohledně toho, jak bídně se žije na Ukrajině a jaké mají štěstí, že z toho chaosu unikli.

Jak se tedy lidem na Krymu v současnosti žije?

Jak komu. Někdo si polepšil, třeba důchodci či státní zaměstnanci. Ti se mají lépe. Mnozí zaměstnanci žijí podobně, jako za Ukrajiny. A pak je zde poslední skupina lidí, která si pohoršila. To jsou hlavně podnikatelé. Například směnárníci. Protože v Rusku mohou směňovat peníze jen některé banky, tak tato skupina lidí oficiálně ukončila svou živnost a musí ji provozovat načerno.

Odehrály se během voleb nějaké nepokoje?

Zaznamenal jsem jen pár menších bitek mlaďasů po večerním koncertě, ve kterých hrál hlavní roli alkohol. Ale nešlo o nic velkého, žádné demonstrace či protesty jsem neviděl.

Putina volili opravdu všichni?

Kromě Krymských Tatarů. Ti brali volby jako velkou křivdu a celou anexi jako novou okupaci. Jako dějiny, které se opakují. Takže ti zvolili pasivní protest a volit nešli. Tvrdili, že to stejně nemělo smysl, že šlo o jedno velké divadlo. Aktivně ale neprotestovali.

Zaznamenal jste nějaké manipulace s volebními výsledky? A byly přítomné pozorovatelské mise?

Já o žádných pokusech o zmanipulování nevím, ale kvůli tomu jsem na Krymu nebyl. Nicméně je pravda, že žádná pozorovatelská mise na Krymu nebyla. OBSE sem nepřijela, nejspíše proto, že ty volby měly charakter mezinárodního politického problému. A je jasné, že pokud zde nebyla žádná mise, tak nemůžete stoprocentně říct, že ty volby byly poctivé.

Proč myslíte, že Putin na Krymu získal 92 procent hlasů při celostátním průměru 74 procent?

Lidé ho tu zkrátka mají rádi. Vnímají ho jako člověka, který jim dal vybrat, který pro ně vypsal referendum. To je ten hlavní důvod, proč vyhrál tak drtivě. Pak byla řada dalších důvodů. Třeba ten, že státní zaměstnanci měli volby povinné a kdo by se u urny neobjevil, měl by v práci problém.

Jaké byly reakce na zvolení Putina?

Hodně se to probíralo, třeba v městské hromadné dopravě. Lidé řešili, kdo už odvolil a opravdu to prožívali. Během večera byly oslavy a koncerty a další den pochopitelně měly všechny noviny oslavné titulní strany. Postupně se zde ale život vrací do zajetých kolejí.