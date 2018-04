Chemický útok v Dúmě: Na místo by dnes měli dorazit experti z Organizace pro zákaz chemických zbraní

Odborníci Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) čekají na pokyn bezpečnostních expertů OSN, aby vyrazili do syrského města Dúmá. Řekl to syrský zástupce při OSN Bašár Džaafarí, informovala dnes agentura Reuters. Tým bezpečnostních expertů podle něj navštívil Dúmu v úterý, odborníci OPCW by mohli do města dorazit dnes.