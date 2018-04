Co ví Rusové na Trumpa? Bývalý šéf FBI naznačil, že mají výbušné informace, prezident podle něj nemá morálku

Současný prezident USA podle Comeyho "nezměrně poškozuje" instituční a kulturní normy. Bývalý šéf FBI se obává, že Trumpova návštěva Moskvy v roce 2013, kde údajně v hotelu přihlížel tomu, jak na sebe močí prostitutky, by mohla sloužit Rusům jako potenciální materiál k vydírání. "Je to možné, ale s jistotou to nevím," odpověděl Comey na otázku, zda Rusové kompromitují materiály skutečně mají.

"Člověk..., který o ženách mluví jako o kusu masa a stejně tak se k nim chová, jenž soustavně lže o méně i více důležitých věcech a po Američanech chce, aby mu to věřili, není z morálního hlediska vhodnou osobou na výkon úřadu prezidenta Spojených států," uvedl Comey.

Trump nečekaně Comeyho odvolal počátkem loňského května. Prezident své rozhodnutí zdůvodnil tím, že v nyní již bývalého ředitele FBI ztratil důvěru a že ho chtěl zbavit funkce již delší dobu. Spekulace o tom, že odvolání souvisí s vyšetřováním bývalého hlavního bezpečnostní poradce Bílého domu Michaela Flinna kvůli údajnému ruskému ovlivňování předloňských prezidentských voleb, prezident odmítl.

Podle zprávy tajných služeb zveřejněné loni v lednu se Flynn scházel s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. Kontakty začaly ještě před listopadovými volbami a pokračovaly během předávání moci Trumpovi. Flynn nakonec v únoru 2017 odstoupil.

Podle Comeyho je možné, že se Trump pokusil bránit výkonu spravedlnosti, když loni v únoru nechal vyklidit Oválnou pracovnu Bílého domu a posléze v ní Comeyho přesvědčoval, aby od vyšetřování Flynna upustil.

V úterý vyjde kniha A Higher Loyalty (Vyšší věrnost), v níž bývalý ředitel FBI Trumpa přirovnává k mafiánskému bossovi, pro něhož je jím vedená organizace a věrnost k jeho osobě nade vše. "Boss s absolutní kontrolou. Přísahy věrnosti. Vidění světa jako (souboje) nás proti nim. Lhaní o čemkoli, důležitém i méně důležitém, ve jménu jakéhosi principu loajality, který povyšuje organizaci nad morálnost a nad pravdu," popsal v knize svůj dojem z hlavy státu.

"Sotva jsem toho chlapa znal. Jen další z mnoho lží," komentoval Trump v neděli na twitteru Comeyho tvrzení, že si po něm prezident žádal loajalitu.

"Slizoun James Comey, co vždycky skončí špatně a bez práce (není chytrý!), se do dějin zapíše jako dosud nejhorší ředitel FBI!" napsal dále na twitteru americký prezident.

Comey by podle něj měl skočit ve vězení. "Jak to, že zveřejnil tajné informace (vězení). Proč lhal Kongresu (vězení)," napsal na twitteru o Comeym.