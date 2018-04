Comey a ti další. Pracovat pod Trumpem není selanka, rozhádal se s Bannonem i ministry

Washingtonem otřásají ostré slovní výměny mezi prezidentem Donaldem Trumpem a někdejším ředitelem FBI Jamesem Comeym. Comey o Trumpovi sepsal silně kritickou knihu, kvůli níž ho šéf Bílého domu označil z lháře. Není to však první člověk, s nímž se během úřadování dostal do sporu. Trump si vytváří nepřátele i ve svém vlastním týmu.

Steve Bannon

Asi nejzářnějším příkladem člověka, který ztratil prezidentovu přízeň, je jeho někdejší pravá ruka a „mozek“ předvolební kampaně Steva Bannon. Bannon Trumpovi pomáhal, co to šlo. V rámci předvolebního boje využil i svoji společnost Cambridge Analytica, která ukradla data 87 milionů amerických uživatelů Facebooku, díky čemuž dokázala daleko lépe zacílit reklamu na sociálních sítích.

Po nástupu Trumpa do Bílého domu se stal hlavním stratégem. Jeho jmenování kritizovali nejen demokraté, ale i část republikánů, která měla problém s Bannonovými krajně pravicovými názory, jež zastával ještě jako šéfredaktor extremistického webu Breitbart News.

Bannonova pozice se začala hroutit v dubnu 2017, kdy přišel o místo v Národní bezpečnostní radě. V srpnu téhož roku opustil Bílý dům úplně. V jeho odchod vyústily spory s tehdy nově jmenovaným personálním šéfem Johnem Kellym.

Bannon se vrátil do Breitbartu a začal prezidentovu politiku kritizovat. Ještě silněji se do Trumpa pustil v knize novináře Michaela Wolffa Oheň a hněv. Označil některé jeho spolupracovníky včetně syna Donalda juniora a zetě Jareda Kushnera za zrádce. Trump na to konto o Bannonovi řekl, že se zbláznil.

James Comey

Podobně ostře se v nové knize rozepsal o Trumpovi bývalý ředitel FBI James Comey. Toho do funkce jmenoval ještě Trumpův předchůdce Barack Obrama. S novým šéfem Bílého domu měl Comey vztah plný zvratů.

Jako kandidát Trump vedení FBI nejprve kritizoval. Tvrdil, že se úřad snaží hájit jeho tehdejší protikandidátku Hillary Clintonovou v kauze používání soukromého e-mailu pro pracovní účely. Poté, co Comey nechal případ krátce před volbami znovu prošetřit, vyjádřil Trump FBI respekt.

Po uvedení do prezidentské funkce svá slova zopakoval a Comeyho na první schůzce vřele přijal. Na začátku loňského května jej ovšem nečekaně odvolal, což vyvolalo otázky, jestli se nesnaží bránit vyšetřování ruského vlivu na prezidentské volby. Později vyšlo najevo, že se Trump snažil Comeyho přesvědčit, aby si FBI nevšímala jeho někdejšího poradce pro národní bezpečnost Michaela Flynna. Ten nyní čelí obvinění poté, co se přiznal ke lhaní vyšetřovatelům.

V knize Comey popisuje, že Trump měl i jiné nestandardní požadavky. Například chtěl, aby dokázal, že nepodváděl manželku Melanii a nestrávil čas s prostitutkami v ruském hotelu, jak tvrdil bývalý britský agent Christopher Steele.

Právě kniha Vyšší věrnost spor obou mužů prohloubila. Comey v ní popsal Trumpa jako mafiánského bosse neoddaného pravdě, později pro televizi ABC připustil, že Rusové na něj skutečně mohou mít kompromitující materiály a následně ho označil za notorického lháře. Trump kontroval, že Comey je koule slizu, která patří do vězení.

Rex Tillerson

Bouřlivý byl také vztah s bývalým ministrem zahraničí Rexem Tillersonem. Jeho konec oznámil Trump v rámci svých jarních personálních rošád letos v březnu na Twitteru s tím, že ho nahradí šéfem CIA Mikem Pompeem.

Ani předtím ale mezi nimi nepanoval idylický vztah. Trump Tilleronovi házel klacky pod nohy v mnoha otázkách, na které měl odlišný názor. Lišili se například v pohledu na jadernou dohodu s Íránem nebo řešení situace kolem KLDR.

Tillerson naopak prezidentovi vyčítal jeho nejasné výroky po tragédii v Charlottesville. Tam tehdy demonstrovali příznivci a odpůrci krajní pravice. Trump tehdy řekl, že za útok automobilem, po němž zemřela jedna žena, mohou obě strany. Později ho Tillerson měl nazvat blbcem, což ministr však následně popřel.

Hope Hicksová

Hicksová nepatří mezi klasické Trumpem odkopnuté spolupracovníky, kteří by měli touhu se mu mstít. Bývalý modelka pracovala v Bílém domě na postu šéfky komunikace, kde v létě vystřídala Anthonyho Scaramucciho, jenž ve funkci vydržel pouhých jedenáct dní.

Odešla na vlastní žádost poté, co během slyšení před sněmovním výborem pro tajné služby přiznala, že v rámci plnění úkolů musela někdy lhát. Do konfliktu s Trumpem se dostala kvůli poradci Robu Porterovi, jenž rezignoval po obvinění z domácího násilí. Hicksová bez konzultace s prezidentem vydala prohlášení, v němž se Bílý dům Portera zastával.

Jeff Sessions

Ministr spravedlnosti Jeff Sessions sice stále zůstává ve funkci, pravidelně se ale objevují zprávy o jeho odvolání. Trump s ním dlouhodobě není spokojený. Prezidenta si znepřátelil hlavně tím, že se vzdal dozoru nad FBI v případě ruské kauzy. Řekl, že kdyby to věděl, vybral by na jeho místo někoho jiného.

Kvůli vyšetřování ruského ovlivňování voleb se jejich spor rozhořel i letos, kdy se prezidentovi nelíbilo, že není vyšetřována Obamova administrativa za to, že zásahy do hlasování umožnila. Ještě předtím Trump ministra kritizoval za té, že nehledá smazané e-maily Hillary Clintonové. K jejich nalezení ještě jako kandidát vyzval i Rusko.