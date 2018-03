Další Ukrajina? Moskva podporuje separatisty v Bosně, hrozí vypuknutí války, varují experti

Už koncem února přišel britský deník The Guardian se zprávou, podle které se Ruskem vyškolení žoldáci snaží v Bosně a Hercegovině zřídit polovojenskou jednotku , která má být nápomocná tamnímu srbskému separatistickému vůdci Miloradu Dodikovi. Aktivitám této militantní skupiny se věnuje i páteční zpráva amerického institutu Foreign policy research, podle které ruský prezident Vladimir Putin podporuje srbské separatisty v Bosně, aby tak Sarajevu zabránil integrovat se do struktur Západu. Podle odborníků tak ve vzduchu visí nebezpečí, že by vývoj v zemi mohl vést až ke konfliktu, jaký dnes zažívá Ukrajina.

Podezřelé vojenské aktivity se podle zprávy odehrávají v Republice srbské – jedné ze dvou entit, které dohromady tvoří Bosnu a Hercegovinu. V regionu, jehož obyvateli jsou převážně Srbové, dostávají policisté a další bezpečnostní složky od Ruska vojenský výcvik, shromažďují stále víc zbraní a postupně se z žoldáků stávají dobře vyškolení vojáci.

Moskva navíc podporuje prezidenta Republiky srbské Milorada Dodika v jeho snahách vyvolat referendum o nezávislosti regionu na zbytku Bosny, a to navzdory varování mezinárodního společenství, že by takové hlasování bylo nezákonné. Z projevů Dodika je také patrný jeho odklon od Západu – nejenže Bosnu a Hercegovinu označuje za selhávající stát a otevřeně vystoupil proti Evropské unii, ale poděkoval i Rusku za to, že je bezpodmínečným přítelem regionu.

Podobný vývoj by podle expertů mohl rozhořet ozbrojený konflikt. „Během posledních několika let Rusko na západním Balkáně rychle rozšiřuje své bezpečnostní a ekonomické aktivity,“ píše se ve zprávě, o které informoval server Newsweek. Moskva podle ní v poslední době zdvojnásobila svou finanční i politickou podporu Dodikovi a podobně podporuje i další politiky Republiky srbské.

Rusko tak podle odborníků intenzivně pracuje na tom, aby vykolejilo snahu Bosny a Hercegoviny o vstup do západních struktur – konkrétně do Severoatlantické aliance. Právě do NATO loni vstoupila i sousední Černá hora, což podle odborníků Moskvu vyděsilo a vztahy obou zemí jsou od té doby na bohu mrazu. Kreml tak má nyní strach, že by se scénář mohl opakovat právě i v Bosně a Hercegovině – zemi, která sdílí hranici s Chorvatskem, a tedy celou Evropskou unií.

Jak pro Newsweek říká odborník Michael Carpenter, Moskva by mohla zranitelnost Republiky srbské využít k destabilizaci Evropy, a to právě jeho podporou v otázce referenda o nezávislosti. Se snahou destabilizovat stát snažící se o zapojení do západních struktur má přitom Rusko nejednu zkušenost – posledním příkladem je Ukrajina, kde se Rusko před vypuknutím konfliktu rovněž obávalo jejích užších vazeb se Západem.

Mezitím v Republice srbské probíhá masivní militarizace, kdy region v posledních dvou letech nakoupil víc než 4000 automatických pušek. To částečně přiznává i sám Dodik, který se v únoru nechal slyšet, že vláda nakoupila nejméně 2500 útočných pušek pro místní policii a dodal: „Nemáme co schovávat.“

Úzký vztah Dodika s Kremlem naznačují i jeho časté cesty do Moskvy. „Víme, že je Dodik pěšák. Víme, že cestuje do Moskvy a mluví s lidmi napojenými na Kreml. Říkají mu, co má dělat, více či méně,“ říká Carpenter. Odborníci přitom poukazují na to, že se v Bosně a Hercegovině blíží volby naplánované na letošní říjen, které by v Republice srbské mohly vyvolat etnické násilí. „Trénink a mobilizace polovojenských sil v Republice srbské ohrožují a zároveň osvětlují přípravu na organizované násilí Dodika v ruskou podporou,“ říká jeden z autorů zprávy Richard Kraemer.

Podle některých dalších odborníků však konflikt bezprostředně nehrozí. Moskva se podle nich bude spíše nadále snažit využívat svou podporu Dodikovi k destabilizaci regionu, aniž by byl vojenský konflikt vyvolán. I tak by ale bylo zapojení Bosny a Hercegoviny do západních struktur ohroženo a Moskva by tím pádem vyhrála. „Současný stav – konflikt nízké intenzity, kdy Dodik dělá obstrukce – Rusku vyhovuje nejvíc,“ říká pro Newsweek odborník na problematiku Balkánu Dimitar Bechev.