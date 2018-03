Dánsko postaví na hranici s Německem plot. Bojí se prasečího moru

Dánsko postaví na hranici s Německem 70 kilometrů dlouhý plot, aby se do země nedostali divočáci nakažení africkým morem prasat. Nákaza se v poslední době rozšířila například mezi divokými prasaty v Česku či Polsku. Kodaň se obává, že by prasečí mor mohl ohrozit významný dánský masný průmysl, informovala dnes agentura Reuters.

V Dánsku zatím nebyl zaznamenán žádný případ prasečího moru, šíření nákazy ve východní Evropě ale způsobuje obavy v této zemi, která ročně vyváží vepřové maso za 5,5 miliardy dolarů, uvedla agentura Reuters.

Africký mor prasat není pro člověka nebezpečný, ale divočáky a domácí prasata zabíjí. Vakcína proti viru není dostupná, jedinou ochranou je prevence. První případ choroby v Česku potvrdili veterináři u dvou divokých uhynulých zvířat nalezených loni v červnu na okraji Zlína, od té doby byla nemoc zjištěna u více než 190 uhynulých zvířat.

Dánská vláda uvedla, že kdyby nákaza v zemi propukla, znamenalo by to na jistou dobu pozastavení exportu do zemí mimo Evropskou unii. Blokován by byl i vývoz do zemí Evropské unie, ovšem pouze z oblastí postižených prasečím morem.

Podle dánské vlády africký mor prasat postihuje kromě České republiky a Polska také Rumunsko, Estonsko, Litvu a Lotyšsko a v poslední době se nemoc čím dál víc přibližuje k dánským hranicím.