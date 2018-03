Dny, týdny nebo měsíce? Nový ministr zahraničí USA může být další Trumpova oběť

Když Tillerson nastupoval na ministerstvo zahraničí, čelil ostré kritice kvůli svým vazbám na Rusko. Bývalý ředitel ropného koncernu ExxonMobil uzavřel například dohodu s Rosněftem, který ruská vláda vlastní ze 75 %. Jako pozitivní ale i jeho kritici viděli šanci, že bude zmírňovat chování nepředvídatelného Trumpa, který do Bílého domu vlétl jako hurikán. Nestalo se tak.

Trump mu totiž nenaslouchal a je otázkou, jestli vůbec někdo. Do historie se Tillerson nezapíše, nic výrazného za ním totiž nezůstává. Jen rozpory s prezidentem kvůli Íránu a Severní Koreji a ministerstvo v rozkladu. Je zatížené finančními škrty i nedůvěrou prezidenta, pro kterého, zdá se, nehraje žádnou důležitou roli.

S Pompeem si Trump politicky sedne výrazně lépe. Je jasné, že od něj požaduje jiný přístup k íránské dohodě, kterou prezident opakovaně nazývá „nejhorší smlouvou, jakou kdy Amerika uzavřela.“ Pompeo také dává přednost změně režimu v Severní Koreji a fandí také posílení role čínského prezidenta. Co se týče ruského vměšování do amerických voleb, tak uznává, že k němu došlo. Odmítl ale říct, zda toto ovlivňování mělo reálný dopad na výsledky ani to, jak by se mu dalo do budoucna zabránit. Jako šéf CIA vždy bránil tajné služby a právě kolem nich může s Trumpem vzniknout tření.

Klíčové teď bude, jestli bude Pompeo Trumpovy názory bránit a zastávat i na mezinárodním poli a jestli mu mezinárodní pole Trump vůbec přenechá. Zajímavé bude také sledovat, jak bude Pompeo se spojenci jednat. Jestli se budou stejně jako v případě Tillersona bát, že jeho slovo nemá váhu. Už teď se mluví o tom, že z ministerstva zahraničí budou odcházet další diplomaté a úředníci. Čistky pokračují a v budoucnu se podle Foreign Policy nemusí vyhnout ani Pompeovi. Jak časopis uzavírá: v případě Trumpovy zahraniční politiky, bude nejdřív hůř, než bude líp.