Dříve by tu byly modré přilby, nyní jsou to Rusové. Evakuace v syrské Ghútě obnažuje nové pořádky

Ve Východní Ghútě, kdysi úrodném předměstí syrského Damašku, by jen málokdo čekal tak patrný odraz změn v globálních pořádcích. A přesto dost možná právě tam je nejvíce zřejmý. Na tamní evakuaci povstalců i civilistů z režimem obléhaného území tam totiž dohlížejí ruští vojáci. „Před deseti či dvaceti lety by tam stály modré přilby, vojáci OSN. Nyní jsou to Rusové. Během Trumpovy a Putinovy éry platí nová pravidla hry,“ všímá si ve Východní Ghútě reportér britského deníku Independent Robert Fisk .

O tom, jak se s nástupem Donalda Trumpa mění dynamika velké politiky, se popsaly stohy papíru. Kdo však chce vidět tuto změnu na vlastní oči, ať jede do syrské Východní Ghúty.

Tam v posledních dnech probíhají evakuace desítek tisíc civilistů a povstalců, kteří jsou díky dohodě zprostředkované Ruskem relokováni do severní provincie Idlib. „A tato show je zcela v ruské režii,“ popisuje, jak to na místě vypadá, reportér deníku Independent Fisk.

„Ruská armáda hraje v tomto představení hlavní roli. Její vojáci popocházejí mezi autobusy, hlídají si počty lidí, dohlížejí na pořádek. Ještě před deseti či dvaceti lety by to byly modré přilby, nyní jsou to Rusové. V éře Trumpa a Putina se vše změnilo, Rusko nyní dohlíží na podmínky příměří, konference v Astaně je náhradou za Radu Bezpečnosti OSN,“ všímá si reportér.

Naráží na proklamované stažení USA ze světové scény, jehož hlavním příznivcem je sám prezident Donald Trump. Ten už ve své předvolební kampani zřetelně prohlašoval, že by Spojené státy neměly plnit roli "světového policajta."

Vidět je to i nyní. V sobotu americký prezident prohlásil, že chce ze Sýrie stáhnout americký vojenský personál, plánuje rovněž zmrazit 200 milionů dolarů, které byly vyčleněny na obnovu válkou zničené země. „Ať se o to postarají jiní. Vrátíme se do své země, kam patříme a kde chceme být," řekl Trump.

Východní Ghútu, kdysi výspu Sýrie, nyní rozbombardované memento sedmileté občanské války, mezitím hromadně opouštějí civilisté i povstalci, kteří byli mnoho let obklíčeni režimními silami prezidenta Bašára Asada.

Děje se tak skromně, v klidu, potichu. Žádné fotografie, žádné rozhovory. Žádná publicita. To byla část podmínek povstalců, kteří nyní míří do provincie Idlib u tureckých hranic. „Před odjezdem se mnozí modlí. Je to jako jejich politické prohlášení,“ popisuje situaci na místě Fisk.

V jejich popocházení, když čekají, až je autobusy naloží a odvezou na sever, je jistá uvolněnost. Katarze konce mnohaletých bojů. „Je na ně zvláštní podhled. Jsou tam s rozcuchanými dlouhými vousy v potrhaných špinavých šatech a zaprášených plastových sandálech. I stromy, pod kterými vzývají svého boha, byly jsou tak zubožené. Bez listí,“ popisuje reportér deníku Independent z Východní Ghúty.

„Řekl bych, že modlitba je jejich politické prohlášení. Jejich bůh je vedl k boji a i k tomu, že se nyní vzdali. A oni jsou vděční, že alespoň jejich víru jim nepřítel nevzal,“ popisuje Fisk. V dálce jsou mezitím slyšet výbuchy, jak vládní vojska odstřelují ty části Ghúty, které se ještě nevzdaly.

Autobusy na evakuované zatím nervózně čekají. V odpoledním slunci lze dobře přečíst už mírně vybledlé nápisy na jejich stranách: „Šťastnou cestu" či „Expresní linka" – slogany jako vymyšlené pro potěchu režiséra absurdního dramatu.

Za poslední dva týdny Východní Ghútu opustilo 130 tisíc civilistů a 11 tisíc povstalců. Asi 90 procent území se již režimu podařilo dostat zpět pod svou kontrolu, poslední velké město, kde se srocují rebelové, je Dúmá.