Drsný spor o Sýrii: Podle Ruska se chemický útok nestal. Živíte Asadovo vraždění, kontrují USA

Americká velvyslankyně při Radě bezpečnosti OSN Nikki Haleyová obvinila Rusko, že podporuje syrského prezidenta Bašára Asada v krvavé kampani proti vlastnímu obyvatelstvu a účelově se ji nesnaží zastavit. „Rusko mohlo zabránit krveprolití, kdyby chtělo. Místo toho podporuje Asadův režim,“ řekla mimo jiné. Moskva podle ní spolu s Íránem programově hájí syrského prezidenta a kryjí jeho kroky na mezinárodní půdě.

„Rada bezpečnosti OSN opakovaně nedokázala reagovat, protože Rusko tomu při každém pokusu brání,“ řekla Haleyová s odkazem na početná veta předchozích rezolucí. „Rusko má na rukou krev a nemůžou jím otřást obrázky mrtvých dětí,“ zmínila velvyslankyně v narážce na drastické snímky obětí údajných chemických útoků, kterými argumentovala při jednom ze svých minulých vystoupení v Radě bezpečnosti. Tentokrát jsou podle ní podobné důkazy zbytečné, protože na podporovatele Asadovy vlády nemají efekt.

Haleyová konstatovala, že v Sýrii byly použité chemické zbraně, ale není možné možné na místě ověřit skutečné důsledky útoku, protože Asadovy jednotky Dúmu odřízly. Prohlásila také, že USA na útok odpoví bez ohledu na to, co udělá Rada bezpečnosti. Zástupce Ruska varoval, že případný útok Američanů na Sýrii by měl „vážné následky“.

Rusko: V Dúmě se chemický útok nestal

Ruský zástupce v Radě bezpečnosti Vasilij Nebenzia před vystoupením Haleyové mířil ostrou kritiku na západní státy v čele s USA. Vyčítal jim absenci strategie a to, že svým konáním v regionu podle Moskvy jen šíří chaos. Ohradil se proti nepodloženému a unáhlenému svalování viny na prezidenta Bašára Asada, potažmo na jeho spojence Rusko a Írán. USA a Velká Británie podle něj rozdmychávají protiruské nálady.

Ruský velvyslanec při OSN řekl, že do Dúmy byly vysláni ruští experti, kteří odebrali vzorky půdy a vyslechli svědky na místě. Ti podle něj nenašli žádné stopy po chemikáliích a zprávy o chemickém útoku nepotvrdili stejně jako personál nemocnic, který podle ambasadora uvedl, že neošetřoval žádné oběti chemického útoku. Ten se podle něj v Dúmě jednoduše nestal.