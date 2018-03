Dvacet tři britských diplomatů musí z Ruska. Moskva odpověděla na britský trest za otravu agenta

Moskva dnes oznámila vyhoštění 23 britských diplomatů, kteří mají na odjezd ze země týden. Ruské úřady zároveň odvolaly souhlas s fungováním britského generálního konzulátu v Petrohradu a nařídily zastavit v Rusku činnost britské organizace pro rozvoj kulturních vztahů - Britské rady. Jde o reciproční sankce následující poté, co Londýn mimo jiné vyhostil 23 ruských diplomatů. Britský velvyslanec v Moskvě Laurie Bristow byl dnes předvolán na ruské ministerstvo zahraničí, kde byl o ruských krocích informován. Britské ministerstvo zahraničí uvedlo, že podobnou reakci očekávalo.

Britský velvyslanec v Moskvě Laurie Bristow byl dnes předvolán na ruské ministerstvo zahraničí, kde byl o ruských krocích informován. Obdržel nótu, podle níž svými kroky Moskva reaguje na postup Britů a na neopodstatněná obvinění vůči Rusku ze strany Londýna.

„Britská strana byla upozorněna, že Rusko si vyhrazuje právo přijmout další reciproční opatření v případě, že britská strana podnikne vůči Rusku další nepřátelské kroky,“ citovala agentura Interfax prohlášení ruského ministerstva zahraničí.

Podle zdroje Interfaxu poskytne Moskva pro uzavření generálního konzulátu v Petrohradu dostatek času. Termín, do kdy musí být uzavřen, stanoví ruské úřady na základě mezinárodního práva.

Londýn podle britského ministerstva zahraničí ruský postup očekával, napsala agentura Reuters. Další kroky projedná britská rada pro národní bezpečnost na začátku příštího týdne. Podle ministerstva je nyní prioritou Británie postarat se o své zaměstnance v Rusku.

Britská rada (British Council), která je britskou organizací pro rozvoj kulturních vztahů, vyjádřila hluboké zklamání nad ruským rozhodnutím. Organizace působí především v oblastech vzdělávání, umění, vědy a společnosti.

Britsko-ruská roztržka je důsledkem útoku na někdejšího agenta ruské vojenské rozvědky a pozdějšího spolupracovníka britské tajné služby Sergeje Skripala, jehož tento měsíc neznámý útočník v Anglii otrávil. Skripal i jeho dcera jsou v kritickém stavu v nemocnici a Londýn z akce obviňuje Moskvu, která to popírá.

Londýn ve středu v souvislosti s kauzou vypověděl 23 ruských diplomatů, které úřady identifikovaly jako nedeklarované pracovníky tajných služeb. Británie rovněž ruší plánované schůzky s Rusy na nejvyšší úrovni, mimo jiné se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Členové britské vlády ani královské rodiny také nepojedou na mistrovství světa ve fotbale, které se bude v Rusku konat v červnu a v červenci.

Velvyslanec Bristow dnes upozornil, že Londýn ruské diplomaty vyhostil až poté, co Moskva neposkytla vysvětlení, jak se sovětská toxická látka do Británie dostala. „Vždy budeme dělat, co je potřeba pro naši ochranu,“ řekl novinářům.