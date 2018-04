Evropští neonacisté si z Hitlerových narozenin udělali party. Německé městečko je v obležení policie

Několik policistů na metr čtvereční je možné napočítat v částech východoněmecké obce Ostritz. Jindy poklidné městečko se tento víkend kvůli rozsáhlému festivalu neonacistů, kteří si připomínají výročí narození nacistického vůdce Adolfa Hitlera, proměnilo ve zřejmě nejstřeženější místo v Německu. Vedle policistů jsou hodně vidět i místní, kteří v rámci několika protestních akcí dávají jasně najevo, co si o přítomnosti pravicových extremistů myslí.

Městečka Ostritz ležícího na hranicích s Polskem a jen pár kilometrů od severu Čech by si za normálních okolností málokdo všiml. Pár zdejších ulic lemují převážně dvoupodlažní domky s upravenými zahrádkami, které se ničím neliší od desítek podobných saských obcí v okolí.

Tento víkend se ale Ostritz změnil, čehož si projíždějící všimnou nejpozději při vjezdu do obce. Všechny příjezdové cesty do místa s 2300 obyvateli hlídá několik policejních aut a řada policistů, kteří prohlížejí projíždějící vozy. Kdo se dostane přes první kontrolu, zjistí, že po celé obci, v níž je množství dopravních uzavírek, je rozmístěna spousta dalších strážců zákona. Někteří z nich se pohybují pěšky, další jsou na koních nebo hlídkují na břehu Nisy, zatímco nad nimi krouží policejní vrtulník.

Zřejmě největší manévry saské policie za posledních deset let vyvolal neonacistický festival Schild und Schwert (štít a meč), zkráceně SS, při němž se pravicoví radikálové sešli v areálu zdejšího hotelu Neisseblick. Právě zde je přítomnost policistů zdaleka největší. Jen naproti vjezdu do hotelu parkovalo v pátek večer přes 20 policejných dodávek, před nimiž hlídkovaly desítky policistů. Další desítky byly připravené v záloze hned za rohem.

Účastnici festivalu, který se nese v duchu tvrdé hudby, bojových sportů a tetování, se do prostorů hotelu mohou dostat jen úzkým koridorem lemovaným bezpečnostními bariérami. Ti, kteří přijíždějí vlakem přes Polsko, se za hraničním mostkem musí podrobit přísné osobní kontrole, než jsou vpuštěni do areálu, do něhož není zvenčí vidět. Muže v krátkém sestřihu a černých tričkách oslavujících árijce nebo připomínající německé oběti druhé světové války, je tak možné zahlédnout vždy jen na chvilku, když dovnitř vjíždí další účastníci.

Festival organizují lidé napojení na krajně pravicovou Národnědemokratickou stranu Německa (NPD), která přitom v Ostritzu nemá žádné silné zázemí. V loňských parlamentních volbách pro ni hlasovalo jen 0,9 procenta místních obyvatel, zatímco pro Křesťanskodemokratickou unii kancléřky (CDU) Angely Merkelové 33,9 procenta a pro protiimigrační Alternativu pro Německo (AfD) 28,8 procenta.

"Je to zcela privátní akce organizovaná majitelem hotelu, který je z Hesenska. S městem to nemá nic společného," je přesvědčen zdejší mladík Julius. "Je to festival organizovaný lidmi z jiných koutů Německa, navštěvovaný lidmi odjinud, s tím nemáme nic společného," dal najevo stejný názor i jeden z řečníků na protestním pátečním mírovém shromáždění.

Na pestré akci na náměstí přišla dát svůj odpor proti extremistům najevo až tisícovka lidí. "Je to na hlavu. Nacisté vraždili i malé děti. Měli bychom se za to stydět, a tady se k tomu ještě někdo bude hlásit. Je to úplně mimo," kritizoval neonacisty muž středního věku, který se představil jako Thomass. "Chceme, aby bylo jasné, že tu tito lidé nejsou vítáni," poznamenal zase saský premiér Michael Kretschmer (CDU), který se akce také zúčastnil.

Přítomnost v Ostritzu, kde se menší neonacistické akce v minulosti pořádaly opakovaně, by pravicovým extremistům vedle odporu místních mohlo znechutit i to, že na své akci z rozhodnutí soudu nemohou konzumovat žádný alkohol.