Experti z OPCW se stále nedostali na místo chemického útoku. Rusko a Británie se přou, kdo maří vyšetřování

Příjezd expertů z mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) do syrské Dúmy byl odložen kvůli následkům sobotních náletů západních mocností a protože je potřeba povolení OSN, která jej zatím nevydala. Podle agentury Reuters to řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Britský vyslanec při OPCW Peter Wilson krátce nato uvedl, že tvrzení Ruska, podle něhož vyšetřovatelé nemohli do Dúmy kvůli sobotnímu útoku spojenců, nedává žádný smysl. Britský vyslanec také dodal, že OSN vyšetřovatelům z OPCW potřebné povolení dala.