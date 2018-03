Fico odevzdal demisi do rukou prezidenta

Prezident Kiska v odpoledním vystoupení kritizoval vrcholné politiky, že během dvou týdnů hluboké politické krize nepřijali „základní politickou odpovědnost“, aby mohl začít proces obnovy důvěry ve stát.

Slovensko se podle prezidenta místo toho dočkalo neochoty pochopit politickou realitu, konspiračních teorií a zpochybňování práva lidí na pokojné protesty. Kiska tak narážel na sérii Ficových prohlášení, ve kterých ministerský předseda naznačoval, že krize je účelově vyvolávaná „zvenčí“ nebo že během shromáždění hrozí útoky na veřejné budovy, což se nestalo.

Podle Kisky z dosavadních rozhovorů s politiky vyšlo najevo, že neexistuje většina, která by otevřela cestu k předčasným volbám. Kiska potvrdil, že dosavadní koalice chce pokračovat, a nehodlá jí v tom bránit, čímž by byla splněna jedna z podmínek, které Fico nadiktoval pro svoji demisi.

Pellegrini má podpisy 79 poslanců, kterými demonstruje, že koalice má dál většinu a dosavadní sílu.

Výměna na postu premiéra ovšem není přijímána jednoznačně pozitivně. Kritici Ficovi vyčítají, že jeho rozhodnutí přichází pozdě a je spíš výsledkem politického manévrování, než upřímnou reakcí na hlubokou krizi.

„Pellegrini je jedním z předních politiků Směru, ale podle charakteristik více komentátorů je to mimořádně loajální a oddaný člen strany. Loajální vůči předsedovi robertu Ficovi. Je to člověk spojený s byznysovými aktivitami lidí v pozadí Směru,“ řekl ve vysílání ČT24 politolog Grigorij Mesežnikov. „Hlavním motivem kritiky je to, že Robert Fico se přesouvá do pozice politika, který sice nebude mít výkonnou zodpovědnost, ale bude prostřednictvím této pevné vazby na Pellegriniho ovlivňovat politiku na Slovensku,“ dodal.

