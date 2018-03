Fico podá demisi. Spolu s ním padne celá slovenská vláda, upozorňuje právník

Fico ve středu podmínil svou demisi při řešení politické krize na Slovensku po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky tím, že stávající koalice Směru-SD, Slovenské národní strany a Mostu-Híd zůstane u moci a že Směr-SD navrhne nového premiéra.

Podle ústavního právníka Marka Domina demise premiéra znamená pád celé vlády. Prezident Andrej Kiska by poté vládu pověřil vykonáváním funkcí do jmenování nového kabinetu. Pokud by však došlo ke shodě na novém složení vlády, mohly by tyto kroky proběhnout naráz.

„To znamená, že pokud by prezident přijal podmínky premiéra Fica, mohl by rovnou jmenovat novou vládu a ta by poté musela požádat o důvěru v Národní radě,“ vysvětlil právník pro TASR. Současná koalice stran Směr-SD, Slovenské národní strany a Mostu-Híd má ve 150členné sněmovně 78 poslanců. Spolu s koalicí obvykle hlasují i čtyři nezařazení poslanci. Nová vláda na stávajícím půdorysu by tedy důvěru získat měla.

Podle šéfa nejmenší vládní strany Most-Híd Bély Bugára se obmění třetina kabinetu. V nové vládě bude chybět ministr vnitra Robert Kaliňák, jež v polovině března podal demisi po kritice, které čelil po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Ještě předtím se z Ficovy vlády rozhodl odejít ministr kultury Marek Maďarič a v novém kabinetu nebude ani dosavadní ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská.