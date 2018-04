„Hacker“ Nikulin měl konflikt s ochrankou a zkusil utéct. Soud v USA odložil rozhodnutí o vazbě

Údajný hacker Jevgenij Nikulin, které Česko minulý týden vydalo do Spojených států, se podle ochranky pokusil o útěk. Kalifornský soud proto odložil rozhodnutí o případném uvalení vazby. Nikulin se před soudem v San Francisku poprvé objevil minulý týden v pátek, krátce po deportaci z Česka. Prohlásil tehdy, že se cítí nevinen.

Informace o údajném pokusu o útěk zveřejnil web Bloomberg, který se odvolává na prokuraturu. Jevgenij Nikulin podle jeho informací měl 30. března podstoupit lékařskou prohlídku. Ochranka tehdejší chování Rusa popsala jako vzpurné. Došlo podle ní na fyzickou konfrontaci a následoval pokus o útěk. Prokurátor s těmito informacemi dnes seznámil soud.

Třicetiletý Rus měl dnes původně vyslechnout verdikt soudkyně Elizabeth Laporteové o vazbě a soud by měl rovněž rozhodnout o přidělení obhájce. Nikulin byl podle svědků dopraven do soudní síně v poutech. Dozorci to zdůvodnili jeho agresivním chováním.

Nikulinova zástupkyně chtěla, aby jejímu klientovi byla pouta odebrána, a svou žádost odůvodňovala tvrzením, že „nevinný obžalovaný má právo na zacházení s úctou a důstojností“. Obhajoba také zpochybnila Nikulinovu zdravotní a duševní způsobilost pro další řízení.

Podle Bloombergu se slyšení odkládá na neurčito.

Bezpečnostní riziko Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán označil v rozhovoru pro iRozhlas.cz přítomnost Nikulina v Česku za velké bezpečnostní riziko. Rozhodl o něm, jakmile to bylo možné. Podle jeho slov byl znatelný zájem, aby vydání do USA bylo zmařeno. Nikoho konkrétního nejmenoval. V minulosti za vydání Nikulina od Ruska nestandardně a opakovaně lobbovali prezident Zeman a jeho kancléř Mynář.

Pokud bude odsouzen, hrozí Nikulinovi víc než 30 let vězení a pokuta přesahují jeden milion dolarů (20,6 milionu Kč). Podle zveřejněného obvinění se Nikulin dopustil průniku do počítačového systému, poškození chráněného počítače, krádeže identity a obchodování s prostředky pro neoprávněný přístup do počítačových systémů.

Česká justice rozhodla, že vydání Nikulina je přípustné jak do USA, tak do Ruska. Jeho stížnost ústavní soudci neveřejně odmítli před týdnem. Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán pak rozhodl o vydání do USA. Ústavní soud zpětně uvedl, že žádost Američanů byla dobře podložená a tuzemská justice se dobře vypořádala s politickými tlaky v kauze.

Rusko, které o vydání muže rovněž usilovalo, rozhodnutí Česka důrazně kritizuje a označuje ho za politicky motivovaný krok poškozující vzájemné vztahy s Prahou. „Negativní reakce z ruské strany na vydání Nikulina z ČR do USA se dala očekávat, a není tak pro nás žádným překvapením. Nicméně ze strany ČR se jedná o suverénní rozhodnutí opřené o nezávislé soudy, včetně ústavního,“ uvedla na to konto česká diplomacie.