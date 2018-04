Hlavní cíl Západu? Ruská mluvčí Zacharovová přichází s dalším obviněním

Podle Zacharovové „hlavním a vytouženým cílem“ Spojených států a Británie je zabránit v konání letošního fotbalového mistrovství světa v Rusku.

Členové britské vlády i královské rodiny už dříve oznámili, že na mistrovství do Ruska nepojedou. Britský ministr Boris Johnson obvinil Vladimíra Putina, že využije šampionátu k vylepšení obrazu své země podobně, jak to učinil Adolf Hitler při pořádání Letních olympijských her v Berlíně v roce 1936.

Napětí ve vztazích Británie a dalších zemí s Ruskem vyvolal případ otravy bývalého dvojitého agentura Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v jihoanglickém Salisbury. Podle Britů je za ní s největší pravděpodobností Rusko. Moskva obvinění odmítá.

Vzájemné vypovídání diplomatů kvůli kauze Skripal se dotklo celkem téměř tří stovek zaměstnanců zastupitelských úřadů. Nejprve v polovině března vypověděla Británie 23 ruských diplomatů, Rusko odpovědělo vypovězením stejného počtu Britů. Na znamení solidarity s Británií vypověděly ruské diplomaty tento týden další tři desítky zemí světa, ve čtvrtek Rusko reagovalo vyhoštěním 60 amerických a v pátek dalších 59 diplomatů z 23 zemí včetně Česka. U čtyř dalších států si vyhradilo právo učinit tak později.