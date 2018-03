Katalánsko nadále bez premiéra. Poslanci se neshodli na zvolení exministra Turulla

Turull dostal hlasy dvou hlavních separatistických uskupení - Společně pro Katalánsko (JXCat) a Republikánské levice Katalánska (ERC). Čtyři poslanci krajně levicové Kandidátky lidové jednoty (CUP), jejichž hlasy potřeboval Turull k získání absolutní většiny 68 ze 135, se však hlasování neúčastnili. Politici CUP to vysvětlovali tím, že zbylé separatistické strany se příliš málo zasazují o co nejrychlejší vyhlášení katalánské republiky, které je hlavním cílem této formace.

Po neúspěšném prvním hlasování se má v sobotu konat druhé kolo, v němž už kandidátovi stačí prostá většina hlasů. Pokud by se poslanci CUP opět neúčastnili hlasování, získal by Turull většinu jen v případě, že by se dva poslanci (Carles Puigdemont a Antoni Comín), kteří jsou v Belgii, vzdali mandátů, což ale zatím odmítají.

Zatím ovšem není jisté, zda se sobotní hlasování uskuteční. Na dnešek totiž soudce nejvyššího soudu předvolal bývalé vedení Katalánska, které zřejmě obžaluje ze vzpoury kvůli separatistických snahám. Několika z nich, včetně Turulla, hrozí uvalení vazby.

Turull byl již třetím neúspěšným kandidátem na katalánského premiéra od prosincových voleb, v nichž získali separatisté křehkou většinu. Prvním byl expremiér Carles Puigdemont, který je ale na útěku v Belgii. Tam uprchl s několika členy své vlády, kterou koncem října Madrid sesadil kvůli separatistickým snahám a kterou španělská prokuratura obvinila ze vzpoury. Kvůli tomu také Puigdemontovu kandidaturu koncem ledna krátce před plánovaným zasedáním poslanců zablokoval ústavní soud a k hlasování vůbec nedošlo.

Druhým kandidátem měl být podle Puigdemontova návrhu separatistický lídr Jordi Sánchez, který je ale od poloviny loňského října ve vazbě za to, že v září svolal v Barceloně demonstraci na protest proti razii španělské policie na úřadech katalánské vlády. Turull se tedy stal vůbec prvním, o němž poslanci hlasovali. Jméno případného dalšího kandidáta zatím není známo.