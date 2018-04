Katalánský premiér je na svobodě. Puigdemont zaplatil skoro dva miliony, aby ho pustili z vazby

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont zaplatil kauci ve výši 75 000 eur (1,9 milionu korun) a může okamžitě opustit vazbu v severoněmeckém Neumünsteru. Potvrdilo to dnes generální státní zastupitelství spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko. Politik rovněž úřadům poskytl adresu, na níž bude v Německu pobývat do doby, než úřady rozhodnou o jeho případném vydání do Španělska.