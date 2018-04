Kauza ovlivňování amerických voleb: Bývalý poradce Bannon navrhl způsob, jak ochromit vyšetřování

Vyšetřování ruské aféry, které vede bývalý šéf FBI Robert Mueller, sleduje Trump s velkou nelibostí, protože by mohlo zpochybnit jeho volební vítězství a oslabit jeho pozici na postu hlavy státu. Trumpova kritika Muellerova postupu v poslední době sílí, prezident nedávno vyšetřování označil za hrozbu pro Spojené státy.

Bannon podle washingtonského listu navrhuje, aby prezident nejdřív odvolal náměstka ministra spravedlnosti Roda Rosensteina, který Muellera do funkce zvláštního vyšetřovatele jmenoval. Přímo Muellera Trump odvolat nemůže, ale Rosensteinovým odchodem by svého cíle dosáhl, protože jeho nástupce by se pak mohl Muellera zbavit. Ministr spravedlnosti Jeff Sessions se od vyšetřování ruské stopy drží stranou, protože sám zamlčel své kontakty s bývalým ruským velvyslancem.

Druhým krokem by podle Bannonova návrhu mělo být zastavení jakékoli spolupráce personálu Bílého domu s vyšetřovateli z Muellerova týmu. Trumpovi poradci zatím s výslechy souhlasí a při vyšetřování spolupracují.

Trump by nakonec měl podle Bannona využít takzvanou „výsadu výkonné moci“ zvanou executive privilege, která podle ústavy umožňuje prezidentovi a jeho spolupracovníkům odmítnout za určitých okolností spolupráci s justičními orgány. Prezident podle Bannona nebyl o této možnosti svými poradci dostatečně informován, což prý byla „strategická chyba“.

The Washington Post přiznává, že nenašel náznaky toho, že by se Bílý dům doporučením Bannona hodlal řídit. Loni v létě prezident jeho vyhazov doprovodil prohlášením, že se Bannon „pominul“, a situace se prý příliš nezměnila. „Když před prezidentem vyslovíte Bannonovo jméno, není to pěkný pohled,“ citoval list jistého vládního úředníka.

Snaha Bannona ovlivnit rozhodování prezidenta je ale podle washingtonského deníku známkou sílícího tlaku na personál Bílého domu, aby s Muellerovým vyšetřováním skoncoval. Podle mnoha amerických kongresmanů by ale Muellerův vyhazov mohl vyústit v ústavní krizi a v obvinění prezidenta, že brání spravedlnosti.