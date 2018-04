Kim udělil své manželce titul první dámy. Chce posílit její postavení před summity

Ri Sol-ču doprovázela již dříve Kima při oficiálních příležitostech, o víkendu se ale poprvé vydala na veřejnou akci bez svého muže, když navštívila baletní představení hostujícího čínského souboru.

Severokorejská státní média o její návštěvě na vystoupení referovala, přičemž označila Ri Sol-ču za „váženou první dámu“. Podle agentury AFP je to poprvé po více než 40 letech, co byl tento titul v Severní Koreji použit, navíc s přívlastkem, který je obvykle vyhrazen vůdcům země.

O účasti Ri Sol-ču na představení informovala v severokorejské televizi známá 74letá moderátorka Ri Čchon-hi, která často oznamuje klíčové politické události, jako jsou například raketové a jaderné testy.

Kimova manželka na baletní vystoupení přišla v růžovém kostýmu, v doprovodu vysokých severokorejských představitelů, kteří bývají často vidět s vůdcem, včetně Kimovy mladší sestry Kim Jo-čong.

Bývalá známá zpěvačka Ri Sol-ču se objevuje na veřejnosti po Kimově boku od roku 2012 a je vnímána jako jedna z nejdůležitějších žen v KLDR. V silně patriarchální severokorejské společnosti ale doposud hrála omezenou roli Kimovy pohledné, ostýchavé manželky.

Podle analytiků je její povýšení pravděpodobně součástí snah vykreslit Severní Koreu jako „normální stát“ v přípravě na vrcholné schůzky Kima s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kimova manželka také tímto získala odpovídající titul, jaký mají Munova žena Kim Čung-sok a Melania Trumpová.

„Povýšení Ri Sol-ču je efektivní marketingová strategie,“ řekl AFP šéf Světového institutu severokorejských studií An Čchan-il. „Na summitu mají obě strany vyrovnaná postavení, takže když se nějaké události zúčastní Melania Trumpová, zúčastní se jí Ri Sol-ču také,“ dodal. An Čchan-il rovněž připomněl, že Kimova manželka doprovázela severokorejského vůdce i minulý měsíc při jeho návštěv Číny, což byla první cesta Kim Čong-una do zahraničí od převzetí moci v roce 2011.

Ri Sol-ču byla doposud v severokorejských médiích označovaná jako „soudružka“, než byl ve zprávě z minulého víkendu poprvé použit titul „první dáma“. Naposledy byla takto v roce 1974 titulována Kim Song-e, druhá manželka někdejšího vůdce KLDR Kim Ir-sena.

O Ri Sol-ču se toho moc neví. Pravděpodobně je jí 29 let a údajně má s Kimem tři děti, z nichž minimálně jedno je holčička. Podle informací jihokorejské rozvědky pochází Ri z obyčejné rodiny, její otec je učitel a matka lékařka.

Bývalý člen severokorejského orchestru Unhaso uvedl, že Ri Sol-ču studovala hudbu v Číně a v roce 2005 navštívila Jižní Koreu jako členka týmu severokorejských roztleskávaček na asijském atletickém šampionátu.

O Ri je známo, že se zajímá o módu a ráda nosí drahé, luxusním oblečení ačkoli její země trpí dlouhodobě těžkou chudobou. Při jedné příležitosti byla kupříkladu zachycena s kabelkou zřejmě od Christiana Diora.

Někteří analytici usuzují, že důvodem pro povýšení Ri Sol-ču může být i fakt, že Kim Čong-unova matka se po celých 28 let manželství s Kim Čong-ilem musela držet v pozadí. Tanečnice Ko Jong-hui měla s Kim Čong-ilem kromě nynějšího severokorejského vůdce ještě dvě děti.

V roce 2004 zemřela údajně na rakovinu prsu a její tělo bylo tajně letecky přepraveno do Pchjongjangu z Paříže, kde se léčila. Její hrob byl zřízen až v roce 2012 poté, co se Kim Čong-un ujal moci. „Domnívám se, že trauma Kim Čong-una, který viděl, jak jeho matka žije ve stínu, mělo také vliv,“ prohlásil analytik Sin Pom-čchol.