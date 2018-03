Kimův tajemný vlak: pomalá neprůstřelná bestie plná luxusu a poskoků. Znáte jeho historii?

Záhadný vlak, který v pondělí večer přijel na centrální železniční nádraží v Pekingu, skutečně vezl severokorejského vůdce Kim Čong-una. Jeho utajovanou návštěvu dnes potvrdila média obou zemí. Jednadvacet zelených vagonů s tmavými okny, aby nebylo poznat pasažéry uvnitř, připomínalo obrněné soukromé vlakové soupravy, které používali k zřídkavým zahraničním cestám předchůdci současného severokorejského diktátora, jeho otec Kim Čong-il a dědeček Kim Ir-sen. Tyto vlaky byly po desítky let předmětem zájmu a spekulací, píše list The New York Times.