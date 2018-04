Korporaci Shell hrozí žaloba za podíl na znečišťování globálního klimatu

Právník Roger Cox, zástupce Milieudefensie, tvrdí, že politika společnosti Shell je v přímém rozporu s východisky Pařížské dohody. Jejím cílem je udržet globální oteplování pod dvěma stupni Celsia ve srovnání s hodnotou před nástupem průmyslové revoluce. „Shell považuje škody, které způsobuje klimatu, za nešťastné, ale nezbytné zlo. Výsledek procesu by tento postoj měl změnit,“ řekl Cox.

Ekologickým aktivistům vadí, že společnost Shell investuje miliardy do rozvoje fosilního hospodaření, zatímco do obnovitelných zdrojů investuje v řádu nižších jednotek procent celkových rozvojových investic. Zajímavé přitom je, že za tuto strategii Shell už kritizují i vlastní akcionáři. Jak upozornila Žaneta Gregorová z Hnutí Duha, společnost Shell je už více než třicet let upozorňována na následky těžby fosilních paliv v souvislosti se změnou klimatu.

Po celém světě roste počet soudních procesů, v nichž jsou korporace žalovány za následky své činnosti. Americký New York, Oakland a San Francisco požadují po pěti největších ropných společnostech včetně Shellu kompenzaci za stoupající hladinu přílivu a častější bouře.

