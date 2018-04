KSČM nadále povede Filip, stalinisté v čele se Skálou stranu neovládli, mají ale silný hlas

Opětovná volba Filipa do čela strany je vzkazem, že si KSČM přeje, aby pokračoval v úsilí dostat stranu k podílu na vládě. O komunistické hlasy se chce při hlasování o důvěře ve sněmovně opřít Andrej Babiš, který momentálně usiluje o obnovení koaličních jednání s ČSSD. KSČM by to dostalo do situace, kdy si může do určité míry diktovat požadavky výměnou za podporu.

Volba předsedy KSČM, druhé kolo:

Filip: 165

Skála: 143 — Vratislav Dostál (@VrataDostal) April 21, 2018

„Jsme připraveni na jednání v příštím týdnu ve trojici s hnutí ANO a ČSSD,“ potvrdil Filip, že chce, aby hnutí ANO naplno přizvalo komunisty k jednacímu stolu. Uvedl, že předchozí rozhovory ANO s ČSSD zkrachovaly mimo jiné i proto, že u nich komunisté chyběli a nemohli korigovat požadavky jedné nebo druhé strany.

Filip se po svém zvolení mimo jiné vyslovil k favoritům na stranické funkce. Pozoruhodné je prohlášení, že by byl rád, kdyby za oblast ideologie a propagandy zodpovídal Stanislav Grospič. Momentálně funkci zastává Filipův konkurent z druhého kola Josef Skála, který zastává vyhraněné názory.

Do čela KSČM kandidovala nakonec méně než desítka nominovaných lidí, někteří se kandidatury vzdali. K favoritům volby předsedy patřila i europoslankyně Kateřina Konečná, která do rozhodujícího kola nepostoupila, v prvním kole získala 79 hlasů, Filip 110 a Skála 105. Filip Konečnou zmínil jako svoji favoritku na poli evropské politiky a směrem ke kandidátce pro volby do Evropského parlamentu.

Sjezd KSČM po zvolení předsedy pokračuje volbou místopředsedů.

Dopoledne na sjezdu vystoupil prezident Miloš Zeman. Komunistům vyčinil za jejich minulost a připomněl oběti totality, poté je ale pobídl, aby si řekli o svoji roli při sestavování vlády. Zeman za návštěvu sjezdu a výzvu směřovanou ke KSČM sklízí kritiku.

Třiašedesátiletý Filip stojí v čele komunistů od října 2005, v roce 2016 na volebním sjezdu v Praze získal čtyřletý mandát, po prohře KSČM ve sněmovních volbách dal ale loni na podzim funkci k dispozici. Kritice čelil i dříve. Předloni byl zvolen v prvním kole, když dostal 203 z 353 platných hlasů. Jeho tehdejšího vyzyvatele Skálu tehdy volilo 150 delegátů. Už před pěti lety v Liberci musel Filip pro vítězství absolvovat stejně jako letos dvě volební kola.

Delegáti budou podle informací ČTK zřejmě ještě hlasovat o tom, zda zkrátí mandát vedení na dva roky. Pokud se tak nestane, měl by Filip komunisty vést až do roku 2022.