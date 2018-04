Masivní odsun migrantů z Izraele do Afriky se nekoná. Soud ho zakázal

Izrael dnes oznámil zrušení kontroverzního plánu na deportaci asi 35.000 afrických migrantů zpět do Afriky poté, co se dohodl s úřadem OSN pro uprchlíky na přesídlení více než 16.000 z nich do nespecifikovaných západních zemí. Původní záměr izraelské vlády vyvolal protesty a kritiku řady sdružení, napsala agentura AP.