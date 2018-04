Muž, který vrtí Orbánem a chce mu vyhrát další volby. Kdo je maďarský Steve Bannon?

Překvapení čeká v nedělních maďarských volbách málokdo. Premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz má jasně nakročeno k vítězství. Celkově už ke čtvrtému, pokud počítáme první období před porážkou v roce 2002. Od té doby se jeho pozice stále upevňuje. Vděčný za to může být i svým poradcům – konkrétně jednomu – Árpádu Habonymu. Jeho fotografií na internetu najdete jen pár, rozhovor s ním už v podstatě žádný a specifikaci jeho pozice v maďarské vládě nebo kanceláři byste také hledali marně. Nejen Orbán ale i ostatní členové strany Fidesz o jeho oficiální roli v kampani opakovaně mlží. Podle řady liberálních médií ale právě on stvořil Orbána, tak jak ho známe dnes. Přezdívají mu proto maďarský Steve Bannon.

Strašák jménem migrant

Snědý muž, který na střeše autobusu napadá policisty. Dvojice žen, která vykrádá kostel. Migranti, kteří organizují vzpouru v maďarských ulicích. U toho popisek „Evropa 2018 – je tohle to, co chceme?“ To je jen výběr z fotek a videí, která v posledních týdnech a měsících kolují maďarskou veřejností. Jsou vytržené z kontextu, několik let staré, často natočené v jiné zemi nebo dokonce na jiném kontinentu, případně jde o úplnou fotomontáž a podvrh. Na svém facebooku je přesto sdílí i přední soukromá maďarská televize nebo ruská RT. Další byly zveřejněné na jednom z kanálů youtube v den, kdy měl Orbán jeden ze svých posledních a nejdůležitějších předvolebních projevů. Účet, který je šířil, si někdo založil jen den před tím a následně ho společnost smazala pro porušování pravidel.

Možná jen klasické šíření dezinformací, které v dnešní době zažívá i Česko. Podle serveru Buzzfeed jde ale mnohem pravděpodobněji o propagandu, na které se podílí i maďarská státní média, jež s blížícími se volbami vysílala stále více materiálu zaměřeného oproti migrantům. Mimo jiné pořad o Maďarech, kteří se přestěhovali do Švédska a měli panickou hrůzu z tamních imigrantů. Později se ale ukázalo, že někteří z nich už řadu let bydlí zpět v Maďarsku a současnou uprchlickou vlnu tak ve Skandinávii nezažili.

Objevují se v nich hesla nápadně podobná těm, které používá sám Orbán. „Evropa a Maďarsko jsou v epicentru hroutící se civilizace“.Afričané prý buší na bránu Evropu a EU Evropu nijak nebrání. „Nechceme jen vyhrát volby, ale také naši budoucnost,“ hřímal opakovaně Orbán.

Bannon z východu

Maďarsko léta přidělává vrásky ostatním unijním státům kvůli postupnému přibližování se autoritářskému režimu. Podobné taktiky, jako jsou znázorněné ve výše zmíněných videích, se v tamních kampaních objevují už léta. Teď jsou ale viditelnější a zdá se, že fungují lépe. Ten, kdo tlačí rasistickou a xenofobní agendu, je podle místních liberálních novinářů právě Orbánův téměř neviditelný poradce Árpád Habony. Právě on má ovlivňovat Orbánovi nakloněná média, některá z nich dokonce vlastní, podobně jako měl Trumpův Steve Bannon pod palcem krajně pravicový server Breitbart News.

Po Orbánově porážce v roce 2002 se měl Habony stát jedním z jeho nejužších spolupracovníků, pomohl mu vybudovat síť loajálních médií, zprostředkoval kontakty s poradcem amerických republikánů se specializací na negativní kampaň a přetvořil stranu Fidesz na dobře fungující mašinu s protiimigrační politikou. A mezitím se z něj podle serveru Buzzfeed stal velmi bohatý muž.

Když se Orbána ptal jeden z opozičních poslanců, jaká je jeho role ve vládě, přečetl mu Orbán předem připravenou odpověď: „Tuto osobu jsem nenašel na výplatní pásce žádné z vládních institucí nebo státních společností, proto na tuto otázku nemohu kompetentně odpovědět.“

Muž v ústraní

Pro média, která Fidesz nedodporují, se Habony stal vděčným tématem. Na rozdíl od Bannona se jich totiž dokonale straní. Novináři se o něm snaží zjistit jakýkoliv detail z jeho předchozího života. Moc se jim to ale nedaří. Získali pár fotografií z mládí, z dob, kdy závodil v šermu a pár současných, na kterých je vidět jeho vášeň pro luxusní módní značky, jako je třeba Gucci. Právě slabost pro západní konzum je mnohým členum strany Fidesz trnem v oku. Naznačila to i uniklá nahrávka, na které o něm jeden ze straníků říká, že může být pro stranu nebezpečný. „Ve vztahu k médiím je pro nás Habony vážná hrozba,“ říká na záznamu, který zveřejnil nezávislý server 444, Lajos Kósa, předseda poslaneckého klubu Fideszu. „Árpad má jednu nevýhodu: je to exhibicionista. To ale není důvod, abychom si ho přestali cenit. My mu nic nedáváme žádné peníze, jen si od něj necháváme radit.“

Hobany ale podle serveru 444 dostával od lidí z okolí Orbána řadu bezúročných půjček, což vláda popírá. Měl být také součástí skupiny, které získala ze státních fondů miliardy eur, které šly následně do investicí do médií a to v době, kdy začínala uprchlická krize. Právě tehdy měl Habony poradit Orbánovi, aby převzal krajně pravivovou a antimuslimskou agendu od radikálního Jobbiku a přetáhl jejich voliče.