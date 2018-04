Napětí v Pásmu Gazy nepolevuje. Zemřeli tam 4 palestinští radikálové, podle Izraele při předčasné explozi

Palestinská strana nejprve tvrdila, že muži jedoucí ve voze poblíž Rafáhu byli smrtelně zraněni při zásahu izraelským protitankovým granátem. Izrael to ale dementoval a izraelská armáda zdůraznila, že v dané oblasti neprováděla žádné útoky.

Palestinci pořádají protestní akce u hranice s Izraelem od 30. března. Při pátečních masových demonstracích přišlo o život už 35 Palestinců a stovky jich byly zraněny.

Palestinci chtějí v protestech u hranice pokračovat do poloviny května, tedy do 70. výročí vzniku státu Izrael. Palestinci si toto výročí připomínají jako "nakbu" - katastrofu. Po vzniku Izraele 14. května 1948 propukla první izraelsko-arabská válka, při níž bylo zničeno na 400 palestinských vesnic. Z nového státu tehdy uprchly nebo byly vyhnány statisíce Palestinců. Izraelské vlády odepírají palestinským rodinám právo návratu ze strachu, že by Izrael v důsledku toho nebyl státem, kde Židé tvoří většinu populace.