Německé sociální demokraty vede poprvé za 155 let žena. Zvolili vášnivou řečnici s pověstí neúnavné bojovnice

Německá sociální demokracie si do svého čela poprvé ve 155leté historii zvolila ženu. Předsedkyní SPD se stala šéfka poslanců Andrea Nahlesová, která na sjezdu vládního uskupení v porýnském Wiesbadenu menším rozdílem, než se očekávalo, porazila vyzývatelku - starostku severoněmeckého Flensburgu Simone Langeovou.

Delegáti nejstarší německé demokratické strany Langeové dali 172 hlasů a Nahlesové 414, což představuje 66,35 procenta odevzdaných platných hlasů.

O vítězství sedmačtyřicetileté političky prakticky nikdo nepochyboval, sledovalo se tak spíše, kolik procent hlasů Nahlesová dostane. Jako o dobrém výsledku straníci hovořili o překonání hranice 75 procent, což se ale Nahlesové nepodařilo, a nemá tak podle pozorovatelů úplně nejsilnější mandát.

Navíc se nyní sociální demokracie nachází ve velmi složité situaci, když v průzkumech veřejného mínění dosahuje rekordně nízkých výsledků. Propadák SPD zažila už v loňských parlamentních volbách, v nichž získala jen 20,5 procenta hlasů, což bylo nejméně od druhé světové války. Důsledky neúspěchu po několika měsících pocítil tehdejší předseda Martin Schulz, který z čela strany odešel, a otevřel tak dveře Nahlesové.

Někdejší ministryně práce a sociálních věcí bude mít za úkol v příštích dvou letech stranu programově i personálně obnovit. Ve svém dnešním projevu vyjádřila přesvědčení, že se jí to může podařit i v době, kdy je SPD znovu součástí velké koalice s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. "Nejsem nová. Znám tuto stranu," zdůvodňovala mimo jiné dlouholetá politička, proč by ji delegáti měli volit.

Langeová vsadila na opačnou kartu, a snažila se stavět do role zastánkyně řadových členů a do opozice vůči současnému "stranickému establishmentu". I když dosud na celoněmecké úrovni neznámá politička získala více hlasů, než se předpokládalo, na porážku Nahlesové to nakonec nestačilo.