Odpor, který téměř není vidět. Proti Putinově vítezství demonstrovala jen hrstka lidí

Jen pár desítek lidí přišlo dnes do širšího centra Moskvy protestovat proti výsledkům nedělních prezidentských voleb, které vyhrál stávající šéf státu Vladimir Putin. „Neuznáváme tyto volby, neuznáváme jejich výsledky,“ zdůraznil šéf opozičního hnutí Levá fronta Sergej Udalcov, který demonstraci k pomníku vojevůdce z napoleonských válek Suvorova svolal - a moskevská radnice ji povolila.

Udalcov patřil k vůdčím postavám protestů po parlamentních volbách na konci roku 2011, kdy do ulic vyšly až statisíce Rusů, podle kterých byly volby zfalšované. Putinovi se ale po návratu do Kremlu na jaře 2012 podařilo protesty potlačit. Nálada ve společnosti se podle politologů mezitím změnila, nyní žádné velké protesty nečekají.

Slabá účast - zpočátku se zdálo, že přítomní novináři jsou v početní převaze nad demonstranty - pramení podle Udalcova hlavně z toho, že se režimu podařilo opozici rozeštvat. „Naprosto chybí koordinace a solidarita. Lidi jsou také vystrašení z událostí na Ukrajině, jakýkoliv protest chápou jako přípravu Majdanu (kyjevské náměstí, kde se scházely opoziční demonstrace, které v únoru 2014 svrhly proruského prezidenta Viktora Janukovyče - pozn. ČTK). Režim toho umně využil. Občanská aktivita také není tak velká jako na přelomu let 2011 až 2012. Ale to neznamená, že tento režim vydrží věčně,“ řekl ČTK Udalcov, který byl teprve loni v létě propuštěn z vězení, kde si odpykal čtyři a půl roku za "pořádání masových nepokojů" proti návratu Putina do Kremlu. V nynějších volbách podporoval kandidáta komunistů Pavla Grudinina, který skončil v neděli s velkým odstupem druhý za Putinem.

„Lidi ohlupovaly státní televize, které lžou,“ prohlásila postarší demonstrantka, nostalgicky vzpomínající na sovětské doby při čekání na začátek mítinku. „Za pět minut začneme, už se sem blíží miliony pracujících,“ žertoval Udalcov, než předal mikrofon zpěvákovi s kytarou. Ten opěvoval nejen svobodu, ale i bourání kostelů a věznic.

„Byly volby čestné? Byly konkurenční? Byly rovné? Byly to vůbec volby?“ ptal se pak Udalcov svých přívrženců, kteří sborově odpovídali, že nikoliv. „Znásilnili zákon. Naplivali na vůli lidu. Od začátku byli kandidáti v nerovnoprávném postavení. Putin vládl televizím, ostatní dostali jen zlomek času,“ argumentoval politik s tím, že výsledek takových voleb nelze uznat.