Opozičník Corbyn tvrdě kritizuje Mayovou kvůli Sýrii: „Vláda jen čeká na instrukce od Trumpa“

Británie by měla požadovat nezávislé vyšetření údajného chemického útoku syrské armády v povstalecké enklávě Dúmá u Damašku, místo aby čekala na instrukce, které dostane od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle agentury Reuters to dnes řekl předseda labouristů Jeremy Corbyn. Lídr parlamentní opozice kritizuje postup vlády premiérky Theresy Mayové v aktuální krizi kolem Sýrie a volá mimo jiné po tom, aby byl do rozhodování o případném útoku zapojen i parlament.