Podivná smrt zakladatele Kremlem sponzorované RT. Neupil se, nechala ho zabít Moskva, tvrdí agent

Podle informací čtyř nezávislých zdrojů, jež zprávu četly, a se kterými novináři serveru BuzzFeed mluvili, existuje přesvědčení, že Lesinova smrt nebyla náhoda. Ve zprávě, kterou připravil bývalý britský agent Christopher Steele, stojí, že Lesin byl ubitý k smrti lidmi, kteří byli najatí oligarchou s napojením na ruského prezidenta Vladimira Putina. Dále se v ní uvádí, že jejich úkolem nebylo mediálního magnáta zabít, ale jen vystrašit, zřejmě ale neodhadli sílu a nechali se unést. Tři ze zdrojů serveru BuzzFeed uvedly, že zpráva popisovala útočníky jako ruské státní agenty, kteří pracovali pro dotyčného oligarchu.

Jako motiv vraždy Steele uvádí konflikt mezi bývalými obchodními partnery. Lesin si podle Steelových zdrojů přestal rozumět s dotyčným oligarchou (jeho jméno BuzzFeed neuvádí) a ten ho chtěl zastrašit. Zda o najmutí agentů na zbití Lesina Putin věděl, ze zprávy není jasné, uvádí BuzzFeed.

Z Putinova poradce mrtvola

Lesin se narodil do vojenské rodiny, brzy po pádu Sovětského svazu se ale dokázal vyšplhat mezi nejbohatší a nejmocnější Rusy. V roce 1991 stál v čele úspěšné reklamní agentury a za kampaní, která pomohla Borisu Jelcinovi obhájit vítězství v prezidentských volbách v roce 1996, tím si u něj také obratem zajistil pozici ministra pro tisk. Tu si udržel i během prvního období prezidentství Vladimira Putina. Během něj postupně umlčoval Putinovy kritiky tím, jak získával kontrolu nad ruským tiskem a vysíláním, a brzy si vysloužil přezdívku Buldozér.

V roce 2005 založil televizi Russia Today, která se měla podle jeho vizí stát konkurencí západním stálicím CNN a BBC. Stanice se později přejmenovala na RT a s podporou Kremlu vysílá i ve Spojených státech, Lesin se pak stal i Putinovým blízkým poradcem.

Ve vládě přestal pracovat v roce 2009, na peníze si stěžovat nemohl. Jeho život byl podle jeho známých vždy plný luxusních lodí, dívek a alkoholu.

„Můžu vám říct, že nikdo v FBI si nemyslí, že tento muž se opil, spadl a následkem toho zemřel,“ řekl serveru BuzzFeed už loni jeden z agentů FBI. „Je těžké si představit, že šlo o náhodné úmrtí,“ řekl také bývalý zaměstnanec CIA John Sipher, který léta pracoval na ruských záležitostech. „Každý, kdo je profesionál a pracoval někdy s Ruskem, tak jeho okamžitá reakce je, že ten člověk byl zavražděný.“

Smrt za smrtí

Podobná záhadná úmrtí s napojením na Rusko nejsou neobvyklá. Server BuzzFeed loni zmapoval 14 podezřelých případů, ke kterým došlo jen ve Velké Británii a u kterých americké úřady měly podezření, že za nimi stály ruské tajné služby, mafie nebo možná oboje. O většině z nich jsme podrobně psali i na INFO.CZ. Ke znovuotevření těchto případů a jejich novému prozkoumání ale dochází až teď, v reakci na otravu Sergeje Skripala ve Velké Británii.

Minimálně v jednom případě – v tom kolem Alexandra Perepličného – ale už před rokem americké uváděly, že nejpravděpodobnější příčina smrti se jeví vražda na příkaz Kremlu. Perepličnij byl totiž klíčovým svědkem v kauze masivních podvodů a krádeží, kterých se měli dopustit členové ruské státní správy.

Agent, kterého nemá rádo Rusko ani Trump

Není to poprvé, co se Steelova zpráva dostala k FBI. Podobně agenti pracují i s jeho dokumenty, které dokazují propojení amerického prezidenta Donalda Trumpa, respektive členů jeho předvolební kampaně, s Moskvou. Steele v nich píše, že Moskva má na Trumpa už po desetiletí kompromitující materiál, který je proti němu připravená použít a on si toho byl jako kandidát vědom. Onen materiál má údajně zahrnovat i choulostivé nahrávky s ruskými prostitutkami.

Steele ale s FBI spolupracoval už v dobách, kdy vedl ruské oddělení v britské tajné službě MI6, víc než stovku dokumentů také poskytl americkému ministerstvu zahraničí. Existenci zprávy o Lesinovi FBI odmítla komentovat, serveru BuzzFeed ji ale potvrdilo celkem 11 lidí. Podobnou verzi navíc FBI měly přinést kromě Steela i další tři zdroje.