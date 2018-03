Potíže v rájí? Trump si vybral nové právníky na obhajobu v ruské aféře, nakonec je ale nenajme

Americký prezident Donald Trump se rozhodl, že nezaměstná dva právníky, které minulý týden ohlásil jako nové posily do týmu, který ho zastupuje ve vyšetřování napojení jeho týmu na Moskvu v průběhu prezidentských voleb v roce 2016.

„Prezident je zklamaný, že střety zájmů zabraňují Joe diGenovovi a Victorii Toensingové, aby mohli nastoupit do prezidentova speciálního právního týmu,“ uvedl Trumpův osobní právník Jay Sekulow. Konflikty blíže nevysvětlil, dodal ale, že oba advokáti budou Trumpovi radit externě, dá se ale předpokládat, že ve velmi omezené podobě. Deník NYT následně uvedl, že Toensingová zastupuje Marka Coralla, který s Trumpem v minulosti spolupracoval a který tvrdí, že prezidentova blízká poradkyně Hope Hicksová se záměrně snažila zmanipulovat zprávy o setkání Trumpova syna s ruskou právničkou.

Trumpův legální tým se tak dál zmenšuje a to v době, kdy se prezident navíc rozhoduje, jestli se osobně sejde se speciálním vyšetřovatelem ruské aféry Robertem Muellerem, kterého stále hlasitěji kritizuje. Šéf jeho právního týmu v této kauze John Down mu opakovaně radil, aby to nedělal. Ve čtvrtek dal ale pro rozdílné názory s prezidentem výpověď a jeho místo zůstává prázdné.

Trumpovi právníci včetně Dowda vytrvale tvrdili, že touto dobou už bude celé vyšetřování uzavřené. Opak je ale pravdou. Mueller celý případ stále víc rozšiřuje, teď zkoumá korporátní aktivity Donalda Trumpa, průběh jeho kampaně a všechny, kteří na ní pomáhali.