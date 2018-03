Před nacisty zachránil 600 dětí, ukrýval je v koších na prádlo. Hrdina van Hulst zemřel ve 107 letech

Johan van Hulst zachraňoval děti, když byl ředitelem protestantské školy, která byla přímo naproti detenčnímu zařízení. To sloužilo nacistům k přípravě dětí pro transporty do táborů smrti. Když bylo plné, některé děti se přesunuly do van Hulstovy školy.

Právě tam vymyslel „geniální systém“ schovávání dětí ve městě – pašoval je postupně v pytlích a koších na prádlo. Nacistům je pak v dokumentech často nepřiznával. Pokud jich do školy přišlo 30, van Hulst jich nahlásil jen 25.

Inspektor nizozemského ministerstva školství se ho v roce 1943 zeptal, zda jsou to židovské děti. „Nečekáte, že vám na tohle odpovím, že ne?“, řekl van Hulst. Kontrolor mu potřásl rukou a řekl, ať je opatrný.

V roce 1945 byl van Hulst prozrazen kolaborantem a musel se začít schovávat.

Během svého života obdržel několik vyznamenání. V roce 1972 byl oceněn titulem Spravedlivý mezi rovnými. Ten se uděluje nežidům, kteří pomáhali zachraňovat Židy během nacistického vraždění.

Van Hulsta vyznamenal i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Při udílení vyznamenání mu řekl, že ten, kdo zachrání jeden život, zachrání vesmír. „Zachránil jste stovky vesmírů. Chci vám poděkovat jménem Židů a hlavně jménem humanity,“ dodal Netanjahu.

Po válce vstoupil do politiky a stal se senátorem za křesťansko-demokratickou stranu. Přes všechny zásluhy měl celý život pocit, že toho nevykonal dost. V roce 2015 řekl, že přemýšlí jen nad tím, kolik toho v životě nestihl. „Lituji, že jsem nezachránil víc dětí,“ řekl.

V Nizozemsku je více než pět tisíc lidí, kteří jsou označení titulem Spravedlivý mezi rovnými, což je druhé nejvyšší číslo na světě.