Předčasné volby v Turecku proběhnou 24. června. Země potřebuje silného prezidenta, řekl Erdogan

Erdogan se tak dnes vyjádřil po setkání s vůdcem tureckých nacionalistů Devletem Bahçelim, s nimiž vládnoucí Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) půjde zřejmě do voleb v koalici. Zajistit by si tak měly obě strany jednoznačnou většinu v parlamentu.

Nacionalistická Strana národní akce (MHP) nedávno přestala fungovat jako opozice a s Erdoganovou AKP spolupracuje. Volební koalice jí má umožnit získat křesla v parlamentu i bez překročení stanoveného prahu deseti procent hlasů výměnou za podporu AKP v kampani.

Erdogan je nesporným favoritem prezidentských voleb. Z prestižních důvodů si chce zajistit nadpoloviční většinu hlasů už v prvním kole hlasování. Spojením voličů AKP a MHP, která podpořila rozšíření jeho pravomocí, by se mu to mělo podařit. V referendu z poloviny dubna loňského roku zvítězili s 51,4 procenty zastánci změny parlamentního systému na systém prezidentský.

Erdogan si ale hodlá vítězství zajistit i změnou v pravidlech hlasování. Už nebude propříště nezbytné, aby volební lístky vhazované do uren musely nutně nést razítko příslušné volební komise. Podle opozice i dalších pozorovatelů půjde o flagrantní porušení principů transparentních voleb, protože to prý usnadní volební podvody.

Ústřední volební komise už v loňském referendu uznala za platné i ty volební lístky a obálky, které nebyly řádně orazítkovány. Tento krok označila za protiprávní i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která průběh hlasování monitorovala.

Naposledy se parlamentní volby v Turecku konaly v listopadu 2015. Erdogan byl v přímém hlasování zvolen prezidentem poprvé v srpnu 2014. Už v prvním kole měl nadpoloviční většinu. To ale ještě měla hlavní výkonné pravomoci vláda v čele s premiérem. Erdogan byl předsedou vlády v letech 2003 až 2014.

Bahçeli v minulosti byl proti zavedení prezidentského systému v Turecku. Před dvěma roky řekl, že posílení prezidentových pravomocí by nevyhnutelně vedlo k despotismu a z dlouhodobého hlediska by to nebylo výhodné.