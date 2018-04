Propaganda kolem útoků v Sýrii jede stále naplno. Rusko má znovu na mušce Bílé přilby

Falešná videa, obvinění z podvodů a spiknutí či svalování viny za chemický útok v syrském městě Dúmá na tzv. Bílé přilby – to všechno přinesly poslední dva týdny. Ruská propaganda pracuje na konto dění v Sýrii na plné obrátky. Například ve Spojených státech byla její aktivita den po spojeneckém bombardování syrských vládních zařízení až o třetinu vyšší než v období předtím. Provést Moskvou naznačovaný komplot by přitom nebylo tak jednoduché.

Rusko využívá událostí kolem chemického útoku v syrském městě Dúmá k šíření masivní vlny dezinformací. Jejich hlavním terčem se vedle Spojených států, Velké Británie a Francie, které o víkendu provedly odvetný úder na střediska syrské výroby chemických zbraní, stává organizace s názvem Syrská civilní obrana.

Tzv. Bílé přilby, jak se dobrovolníkům také říká, působí na územích ovládaných rebely bojujícími proti syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi. Pomáhají obětem náletů prováděných také ruskou armádou, jež stojí za Asadem a vojensky ho podporuje. Bílé přilby jsou jedním z kanálů, skrze který se do světa dostávají informace z místa úderů a dokumentace následků. Proto jsou trnem v oku Moskvě i Damašku.

Nyní ruská propaganda tvrdí, že Bílé přilby chemický útok v Dúmě nafingovaly, zinscenovaly a natočily třeba ve filmových ateliérech. Takto zprávu ruskému publiku přinesl státní televizní kanál Rusko-1. „K dispozici byla šatna, falešné lidské končetiny, lahev krve, makeup a prach, který jeden příslušník Bílých přileb sypal na děti, aby vypadaly jak vytažené z trosek po bombardování,“ sdělila televize divákům.

Úder na Sýriiautor: Info.cz

Fotky dokazující toto tvrzení se následně objevily i na sociálních sítích. Jenže vše je ve skutečnosti jinak. Záběry pocházejí z natáčení filmu Revolution Man, o němž psala i syrská státní média. Fotografie navíc pocházejí z 24. února, tedy z doby dávno před chemickým útokem v Dúmě. „Film se točí kolem novináře, který nelegálně vstoupí do Sýrie, aby natočil snímky a videa z války. Vše za účelem hledání slávy a mezinárodních cen. Poté, co nedosáhl svého cíle, se uchýlil k pomoci teroristům,“ stojí v anotaci snímku.

„I v případě Sýrie Moskva postupuje podle zaběhlého scénáře, kterým reaguje na podobné incidenty. Jedná se o vypouštění dezinformační kouřové clony, která veřejnou diskusi zaplaví řadou falešných zpráv a konspiračních teorií. Ty mají za cíl veřejnost dezorientovat a zmást,“ tvrdí pro INFO.CZ analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca, který se falešnými zprávami dlouhodobě zabývá.

Kdyby Rusové měli pravdu...

Dezinformace kolem útoku chemickými zbraněmi mají hned několik podob. Falešné fotky jsou jen jednou z nich. Propaganda dokonce osočuje Bílé přilby, že skutečně útok provedly. Pomoci jim k tomu měla Velká Británie. Londýn takové obvinění razantně popřel a označil jej za bizarní.

Kreml sice tvrdil, že má pro svoje tvrzení důkazy, avšak dodnes žádné nepředložil. Naopak Spojené státy oznámily, že zaznamenaly, jak vrtulníky syrské armády přelétávaly v osudný den nad Dúmou. Svědci navíc popsali, že ze strojů padaly barelové bomby. Fotky ukazují, že byly podobné těm, které Asadův režim používal již v minulosti. Rusové oponují, že jejich experti na místě útoku žádné svědky nenašli. Oblast ale po incidentu raději drželi pevně pod svojí kontrolou, kvůli čemuž je Západ podezírá ze zametání stop.

Absurditu kolem ruských tvrzení popisuje na Twitteru také Eliot Higgins z londýnské King’s College. Ten podrobně rozebral, co by se všechno muselo stát, pokud by měla Moskva pravdu a útok byl skutečně provokací západních vlád a Bílých přileb.

„Pokud bychom považovali ruská tvrzení za hodnověrná, znamenala by toto: Během pár hodin po útoku byly budovy naplněny mrtvými těly, včetně těl dětí, vykazujících znaky působení chlóru. Do budov by byly umístěny dvě nádoby od chloru, zahrnující jednu upravenou tak, aby vypadala, jako ty použité při dříve zdokumentovaných útocích. Místnosti by byly poškozené, aby vypadaly, jako když nádoby prorazily strop. Jedna z nádob by byla na střeše budovy plné mrtvol, další z nějakého důvodu ne,“ vyjmenovával Higgins.

Lékaři, místní obyvatelé a aktivisté by navíc v takovém případě nepochybně skrze sociální sítě a další služby sdíleli, že útok je podvod a lež – jinými slovy bylo by nutné cenzurovat síť a dbát na to, aby nikdo údajný zinscenovaný útok neprozradil.

Propaganda zesílila

Bílé přilby je nutné v kontextu syrské války vnímat jako sympatizanty jedné ze stran a rozhodně není na místě přistupovat k jejich informacím nekriticky, ze strany Ruska a Damašku jde ale o cílenou dezinformační kampaň, která se snaží dobrovolnickou organizaci účelově vylíčit jako takřka jediného viníka a odvrátit tak pozornost od vlastních přešlapů či zločinů. Není to totiž zdaleka poprvé, co se Bílé přilby dostaly pod palbu fake news. Již dříve novináři popsali systematickou ruskou propagandu snažící se je vylíčit jako pachatele loňského chemického útoku ve městě Chán Šajchún, který byl připisovaný jednotkám věrným Asadovi. Také tehdy USA trestaly Sýrii bombardováním základen. Karikaturu zobrazující Bílé přilby jako bojovníky al-Káidy publikovala tehdy na Twitteru mimo jiné i ruská ambasáda ve Velké Británii.

Jak jsme uvedli výše, Rusko zaplavilo internet dezinformacemi také v reakci na aktuální spojenecký úder proti centrům syrského programu na vývoj chemických zbraní. Ten se přitom Damašek zavázal ukončit a Moskva na to měla dohlédnout. Rakety dopadly na střediska minulý týden v noci z pátku na sobotu českého času. Web Hamilton 68, který monitoruje ruskou propagandu v USA, následující den zaznamenal zvýšenou aktivitu. Počet tweetů na prokremelských účtech byl o třetinu vyšší než v pátek.

„Falešné zprávy o Sýrii sledují standardní cíl dezinformačního působení Moskvy proti západním společenstvím. Jde o podkopání důvěry k demokratickým institucím a vládám, vnášení chaosu do společnosti a likvidace její informační odolnosti. Dezinformační působení má v západních zemích vyvolat veřejný tlak na politiky, aby dali ruce pryč od Sýrie a Asad společně s Rusy tak mohli nerušeně fungovat na svém dvorečku za použití nástrojů, jako jsou chemické útoky proti civilistům,“ vysvětluje Máca.

Po sítích kolovala i falešná videa zobrazující útok a snažící se navodit dojem, že se syrským protiraketovým systémům podařilo část raket sestřelit. Záběry však pocházely z Iráku, Jemenu či ukrajinského Luhansku. Objevily se také fotky údajně zneškodněných amerických raket typu Tomahawk, které ovšem patří zcela jiným zbraním.