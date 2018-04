Protesty v Pásmu Gazy: Dva mrtví a 250 zraněných. U hranic hoří stovky pneumatik, Izrael nasadil tanky

Na hranici mezi Pásmem Gazy a Izraelem se tak dnes opakuje stejná situace jako před týdnem, kdy 30. března začala série palestinských protestů za návrat uprchlíků a ukončení izraelské blokády Pásma Gazy. Násilí si tehdy vyžádalo 19 obětí a zraněno bylo 1400 lidí. Jednalo se o nejkrvavější den na palestinských územích od války v roce 2014 mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás.

Dnes se tisíce Palestinců opět sešly podél bezpečnostního plotu, který dělí izraelské území od palestinské enklávy kontrolované islámským hnutím Hamás. Palestinci na několika místech podél hranice zapálili už ráno stovky pneumatik, aby přes hustý dým nebyli snadným cílem izraelských odstřelovačů. Úřad OSN dnes apeloval na Izrael, aby se vyhnul nepřiměřenému použití síly.

Kolik lidí se dnešních protestů účastní zatím není známo. Minulý pátek se na nich sešlo zhruba 30 tisíc lidí. I tehdy hořely pneumatiky a někteří Palestinci házeli kameny na izraelské vojáky. Ti odpověděli střelbou, při níž zemřely dvě desítky lidí, poslední podlehl zraněním v nemocnici dnes.

I pro dnešek platí pro izraelské vojáky stejná pravidla, což znamená, že odstřelovači mohou střílet na každého, kdo se přiblíží k plotu na hranici s cílem dostat se na území Izraele. Informoval o tom dnes deník Haarec. Tato pravidla kritizovaly organizace ochránců lidských práv. Také mluvčí Rady OSN pro lidská práva Liz Throssellová dnes v Ženevě prohlásila, že Izrael by se měl střelbě vůči protestujícím vyhnout.

Izraelská armáda i dnes poslala posily k hranicím s Pásmem Gazy, stejně jako minulý pátek nasadila odstřelovače a poslala na místo tanky. Očekávala totiž dnes účast až 50 tisíc protestujících. Podle agentury Reuters je ale účast nižší než minulý pátek.

Protesty organizuje několik skupin z Pásma Gazy, v čele s radikálním hnutím Hamás, které tuto oblast už deset let ovládá. Cílem akce, která je naplánovaná až do poloviny května, je návrat Palestinců na nyní izraelská území. Podle původního plánu by protesty měly vyvrcholit v polovině května, v den 70. výročí vzniku státu Izrael, pochodem přes hranici.