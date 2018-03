Průvan v Bílém domě nekončí. Trump chce vyměnit i svého hlavního bezpečnostního poradce

Americký prezident Donald Trump se rozhodl vyměnit svého hlavního bezpečnostního poradce Herberta McMastera, neočekává se však, že tento krok udělá hned. Napsal to list The Washington Post s odvoláním na informované zdroje. Podle nich Trump na jeho místo zvažuje několik kandidátů včetně bývalého stálého zástupce Spojených států v OSN Johna Boltona a personálního šéfa Národní bezpečnostní rady (NSC) Keitha Kellogga.

V úterý prezident odvolal ministra zahraniční Rexe Tillersona a dal najevo, že tím zněny na nejvyšší úrovni jeho administrativy nekončí. McMaster zřejmě nebude funkce zbaven hned, Trump je ochoten dát si načas, aby se vyhnul pokoření McMastera a aby mohl pečlivě zvolit silnou náhradu, píše list.

Trump si s McMasterem nikdy osobně nerozuměl a podle zdrojů listu nedávno sdělil úmysl ho ve funkci vyměnit personálnímu šéfovi Bílého domu Johnu Kellymu. Prohlásil prý, že armádní generál je příliš zkostnatělý a že jeho briefingy trvají moc dlouho a nejsou k věci.

O McMasterově odchodu z Bílého domu se spekulovalo už několikrát. Naposledy to bylo loni v listopadu, kdy ale převládl názor, že jmenovat do funkce bezpečnostního poradce třetího člověka během jednoho roku by nepůsobilo dobře. McMaster v únoru nahradil Michaela Flynna, který post musel opustit kvůli zprávám o jeho pochybných kontaktech v Rusku.