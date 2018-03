První cesta do zahraničí: Co Kim Čong-una přimělo překonat paranoidní strach o svůj život?

Severokorejský diktátor Kim Čong-un se poprvé od svého nástupu k moci v roce 2011 vydal do zahraničí. Pondělní příjezd jeho obrněného vlaku do hlavního čínského města Pekingu provázela důkladná bezpečnostní opatření. A jeho návštěvu potvrdila Čína teprve dnes, den po jeho odjezdu ze země. Zřejmě tak chtěla vyhovět přání Severekorejců, kteří se bojí o vůdcův život. Čínská policie by ho sice dokázala ochránit, ale pokus o útok na něj nešlo zcela vyloučit. V Číně žije množství uprchlíků ze Severní Koreje, kteří se nemohou dostat ze země, obávají se, že budou vráceni do Severní Koreje a tam posláni do koncentračního tábora a tuší, že ve vězení nebo po smrti jsou už dávno jsou i členové jejich rodiny. Mají tak důvod bez ohledu na vlastní život zaútočit na strůjce svého neštěstí.

Kim Čong-un měl ale pro svoji návštěvu v Pekingu pádný důvod, který ho donutil překonat i paranoidní strach o svůj vlastní život. Potřeboval zjistit, zda má před plánovaným jednáním se Spojenými státy a Jižní Koreou o denuklearizaci Korejského poloostrova stále čínskou podporu. „Kim Čong-un se potřeboval ujistit, že ho Čína podrží,“ řekl deníku The Wall Street Journal Ken Gause, odborník na Severní Koreu z amerického think-tanku CNA. Čína, jediný smluvní spojenec Severní Koreje a její největší obchodní partner, totiž nedávno přistoupila k tvrdým mezinárodním sankcím vyhlášeným OSN vůči Pchjongjangu. Sankce jsou na Severní Koreu uvaleny kvůli tomu, že vyvíjí a vyrábí jaderné zbraně a rakety, které je mohou nést. Ačkoliv kdysi slibovala a dokonce uzavřela dohody, že svůj vojenský nukleární program ukončí.

Peking chtěl přitom sankcemi vůči Pchjongjangu nejen ukázat, že se snaží zastavit severokorejský jaderný program, ale také potrestat Kim Čong-una za jeho chování. V posledních letech totiž Kim Čong-un přes naléhání Pekingu, aby se umírnil, nepřestával zkoušet rakety a jaderné bomby. Navíc často v době, kdy se v hlavním čínském městě konaly různé oslavy a byli tam zahraniční hosté. Nelibě to nesl údajně sám prezident a generální tajemník čínské komunistické strany Si Ťin-pching. Navíc Kim Čong-un odstranil z vedení Severní Koreje ty politiky a vojáky, které Peking považoval za pročínské. Včetně svého strýce Čang Song-tcheka. Kimův strýc byl popraven, protože údajně chystal státní převrat a byl to zkorumpovaný sukničkář a narkoman. Čang byl následně vymazán ze všech oficiálních fotografií a nahrávek.

Kim přitom spoléhal na to, že ho Peking bude do jisté míry nadále ekonomicky podporovat a neodřízne ho zcela od světa. Kdyby se totiž severokorejský režim zhroutil, země by se sjednotila s Jižní Koreou a na čínských hranicích by tak rázem mohli stát američtí vojáci. Jižní Korea je spojencem USA a má na svém území americké základny. Něco takového by bylo pro Peking nepřijatelné. Přesto se nyní chtěl Kim Čong-un raději dotázat v Pekingu, zda má před plánovanými jednáními čínskou podporu. A zřejmě také alespoň naznačit, kam až hodlá zajít a co za to bude od Američanů žádat. Podle některých expertů bude Kim ochoten vzdát se jaderných zbraní jen v tom případě, že USA odvolají svůj závazek bránit Jižní Koreu případně i jadernými zbraněmi.

Peking pak Kimovu návštěvu uvítal jako důkaz toho, že Čína není mimo hru. Severní Korea totiž nedávno oznámila ochotu jednat se Spojeným státy a to prostřednictvím Jihokorejců, nikoliv prostřednictvím Pekingu. „Čína chce zpátky do hry. Peking nemiluje představu, že by byl odsunut stranou,“ řekl listu The Financial Times Paul Haenle z think-tanku Carnegie Tsinhua Centre v Pekingu. Ostatně, zprávu od Kima po jeho návštěvě v Pekingu už předávali do Washingtonu Číňané. Si Ťin-pching tak ukazuje, že bez něho žádná dohoda o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova nebude. Peking je navíc jedno ze zvažovaných míst jednání mezi USA a Severní Koreou, která by se měla konat pravděpodobně na konci dubna nebo na začátku května.