Putinovo Rusko. Ohlédnutí za volebním divadlem v režii státu

Ruský prezident Vladimir Putin si o uplynulém víkendu zajistil vládu na dalších šest let a Rusko teď pod jeho vedením zřejmě bude ještě více nacionalistické a nebude se vyhýbat konfrontaci se Západem. Není to jen vítězství státem podporované propagandy, ale také výsledek nedostatku charismatu Putinových protikandidátů. Výrazněji z nich uspěl pouze komunistický kandidát Pavel Grudinin – přes snahu Kremlu mu v tom zabránit.

Volby v Rusku připomínaly svátek zvláštního druhu, jak si to naplánovala prezidentská administrativa. V některých volebních místnostech hrála hudba, před budovami, kde se volilo, byla taneční vystoupení, uvnitř probíhala loterie o mobilní telefony nebo se rozdávaly různé slevové kupony. A samozřejmě, místní státní správa či samospráva v některých místech zajišťovala dopravu voličů na vesnicích do volební místnosti a před spoustu z nich bylo možné velmi levně zakoupit občerstvení, některé potraviny a nealkoholické nápoje. „Prostě to tak je, to je úplně normální,“ říká jeden z voličů v kulturním centru městečka Civilsk v Povolží.

Většina voličů samozřejmě hlasovala pro Putina a stávající prezident získal ve volbách téměř 77 procent hlasů. V těch předchozích před šesti lety to bylo „jen“ necelých 64 procent. Volby provázely různé volební podvody, ale nikoliv v takovém rozsahu, že by Putinovo vítězství bylo výsledkem manipulace. Většina voličů pro něj hlasovala dobrovolně a nikdo je k tomu nutil. Po volbách pak většina médií začala Putina oslavovat a například v Tatarstánu chválili jeho program na základě něhož prý zvítězil. Protože jeho protikandidáti nic takového neměli.

Pravda je taková, že naopak Putin jako jediný neměl na rozdíl od svých protikandidátů žádný volební program, za to měl za sebou skvělou propagandistickou mašinérii. Putin byl před volbami prakticky neustále v médiích, zejména v celostátní televizi. Ovšem nikoliv jako kandidát, ale jen jako prezident, díky kterému je na tom Rusko dnes lépe než dříve a který se pečlivě stará o potřeby svého lidu. Jeho protikandidáti byli naproti tomu kromě předvolebních debat v médiích téměř neviditelní. Navíc diskuze byly většinou jen krátkým představením programu a pak často došlo na osobní urážky. Putin se jim vyhnul a nemusel tak nic vysvětlovat.

Za Putina dělali kampaň jeho lidé. Vypadala přitom jako obecná státní kampaň apelující na veřejnost, aby k volbám přišla. Stejné barvy a motivy, podobná hesla o vlastenectví a vlastním rozhodnutí pro dobro země. Putin také zdůrazňoval sílu ruské armády a připojení Krymu k Rusku. V Putinově předvolebním klipu, který prý nebyl kampaní, byl prostě jen on sám, vlastenectví a záběry na tanky, ponorky a rakety. A když se uzavřely poslední volební místnosti, Putin se prohlásil na moskevském náměstí vítězem.

Zdá se, že Putinovi ve volbách prospělo i nedávné otrávení Sergeje Skripala, bývalého ruského špiona, který přešel na druhou stranu a žije ve Velké Británii. Z pokusu o jeho vraždu podezřívá Západ Rusko, což v posledních dnech vede k citelnému růstu napětí. Vzájemné vypovězení diplomatů s Británií posílilo nacionalistickou náladu a volání po silném prezidentovi. Někteří Putinovi stoupenci, se kterými jsem mluvil, vyjadřovali svůj odpor k Západu, který se prý do Ruska jen nepodloženě naváží. Překvapivě jim více než Velká Británie vadily Spojené státy a až pak zbytek Evropy.

„Jste z Česka a to je dobré,“ tvrdí Vladimir, oficiální pozorovatel voleb nominovaný zastánci Putina, před jednou z volebních místností na ruském venkově pár desítek kilometrů od Volhy. „Spojené státy nejsou dobré a stejně jako lidi ze Západní Evropy bych je sem nepustil. Ale vás ano,“ dodává. Pomáhá i to, že i ve středním Rusku je zřejmě znám dobrý vztah českého prezidenta Miloše Zemana k Rusku. „Váš prezident je proruský a to je dobře,“ tvrdí zase 36letý řidič Sergej z více než milionového města Kazaň. Vypráví, jak bylo dobře za Sovětského svazu a jak si lidé přejí jeho návrat.

Ne každý Rus, který trpí nostalgií po bývalém Sovětském svazu, ale volil Putina. Část těchto hlasů dokázal získat kandidát komunistické strany Pavel Grudinin. Přesto, že proti němu část médií vedla kampaň a ústřední volební komise přikázala, aby byl jeho životopis na seznamech volebních kandidátů doplněn o výčet jeho majetku zejména ve Švýcarsku s poznámkou, že se tyto peníze a investice v řádech milionů pokoušel zatajit. Grudinin nakonec získal skoro 12 procent hlasů k nelibosti Kremlu, protože Putinovo okolí si nepřálo, aby kdokoliv zastínil výsledek prezidenta a získal dvojciferný výsledek. Grudinin se pochvalně vyjadřoval o Stalinovi, socialismu a tvrdil, že je třeba opět vytvořit stát pro prosté lidi. Sám je přitom milionářem, který je známý tím, že vlastní farmu na pěstování jahod. Grudinin sám není členem komunistické strany, ale byl jí nominován a volebního manažera mu dělal šéf Komunistické strany Ruské federace Gennadij Zjuganov.

Zbylí kandidáti voliče příliš nezaujali voliče a nikdo z nich nepřekročil dvouciferný výsledk. Ať už šlo o Xenii Sobčakovou, novinářku známou spíše z reality show Dům 2, reformátora Grigoriej Javlinského, podnikatele Borise Titova, který měl dobré vztahy s Putinem, nebo známého nacionalistu a provokatéra Vladimira Žirinovského. „Jsou příliš nevýrazní, nepřitažliví pro lidi,“ vysvětluje mladá Ruska Anna, která váhala, koho si vybrat. „Putin tu teď bude na dalších šest let a možná navždy,“ tvrdí.

Opoziční aktivista Alexej Navalnyj, který mohl být podle některých expertů skutečným konkurentem prezidenta Putina, byl z voleb pro jistotu vyloučen kvůli svému odsouzení za údajný podvod. Navalnyj upozorňuje na korupci v Rusku a v Putinově okolí. Rusové považují korupci za jeden z velkých problémů země a Navalnyj, i když by pravděpodobně skončil druhý, mohl narušit zdání toho, že ruští občané jednotně stojí za Putinem. Bez jeho účasti hladce uspěl plán Kremlu posílit Putinovu pozici v dalším volebním období tím, že získá více než 70 procent hlasů a voleb se zúčastní více než 70 procent voličů.