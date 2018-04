Razie u právníka: Je to nechutné, zuří Trump. Nevyloučil konec vyšetřovatele Muellera

"Je to nechutná situace, říkám to už dlouho. Tato honba dál pokračuje. Je to v pravém slova smyslu útok na naši zemi, na všechno, za čím stojíme," řekl prezident v Bílém domě.

Podle amerických médií může být nová Trumpova kritika na adresu Muellera předzvěstí vyšetřovatelova pádu, o němž komentátoři v USA už dlouho spekulují. Prezident má k dispozici prostředky, jak se zvláštního vyšetřovatele FBI zbavit, zatím jich ale nevyužil. Mnozí kongresmani varují, že Muellerův vyhazov by nevyhnutelně vedl k ústavní žalobě proti hlavě státu a k obvinění, že brání výkonu spravedlnosti.

V reakci na razii v Cohenově kanceláři Trump v pondělí Muellerův pád nevyloučil. "Uvidíme, co se stane. Mnoho lidí mi říká, že bych ho měl vyhodit," prohlásil prezident. Kritizoval i chování ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse a jeho zástupce Roda Rosensteina, který Muellera vyšetřováním ruské aféry pověřil. Tým Muellerových vyšetřovatelů prezident označil za "tendenční skupinu lidí s největším střetem zájmů, jaký jsem kdy viděl".

Agenti FBI v pondělí prohledali Cohenovu kancelář a zabavili některé materiály. Newyorští novináři tvrdí, že razie byla provedena i v Cohenově bytě na Park Avenue a v apartmánu manhattanského hotelu, který Cohen rovněž využíval. Podle právníků jde o "mimořádně agresivní krok", o němž muselo být ministerstvo spravedlnosti informováno. "Na místě prezidenta a advokáta Cohena bych byl mimořádně znepokojen," komentoval situaci pro list The Wall Street Journal právník Ross Garber.

Podle Cohenova právního zástupce Stephena Ryana za prohlídkou zčásti stála žádost zvláštního vyšetřovatele Muellera. Podle listu The New York Times se zabavené materiály týkají mimo jiné výplaty peněz pornoherečce Stephanii Cliffordové, která tvrdí, že měla v minulosti s Trumpem intimní styk.

Trump byl v době údajné nevěry s Cliffordovou už rok ženatý s nynější manželkou Melanií. Cohen prý pár dnů před prezidentskými volbami v roce 2016 zaplatil herečce 130.000 dolarů (asi 2,7 milionu Kč), aby koupil její mlčení. Cohen trvá na tom, že Cliffordové vyplatil peníze z vlastních zdrojů. Trump jakýkoli vztah s Cliffordovou popírá a tvrdí, že o vyplacení peněz nevěděl.