Razie v táboře: V Gaze zatkli atentátníka na palestinského premiéra

V palestinském Pásmu Gazy dnes zatkli muže, který je podezřelý z nedávného pokusu zabít palestinského premiéra Ramího Hamdalláha. Při razii v táboře Nusajrát zemřeli v přestřelce dva palestinští policisté. Informoval o tom dnes deník The Times of Israel s odvoláním na hnutí Hamás, které Pásmo Gazy přes deset let ovládá.