Řecko opět odmítlo vydat Ankaře osm uprchlých vojáků. Pochybuje o spravedlivém soudu

Řecký odvolací soud odmítl tureckou žádost o vydání osmi tureckých vojáků, které Ankara obvinila z přímé účasti na neúspěšném pokusu o státní převrat proti prezidentovi Recepu Tayyipovi Erdoganovi v roce 2016. Skupina vojáků uprchla do Řecka vrtulníkem 16. července 2016, když pokus ztroskotal.

Řecká strana tak odmítla již třetí tureckou žádost o jejich vydání. Ankara s každou novou rozšiřovala obvinění proti vojákům, do nichž zahrnula i příslušnost k teroristické organizaci či pokus o vraždu prezidenta Erdogana. Řecká justice ale tato obvinění označila za irelevantní a přiklonila se i k názoru uprchlíků, kteří se vydání do vlasti brání mimo jiné kvůli obavám, že by je v Turecku nečekal spravedlivý soud.

O převrat se v červenci 2016 pokusila část armády. Za půldruhého roku bylo v Turecku v souvislosti s pokusem o puč propuštěno ze zaměstnání či suspendováno na 160.000 lidí, včetně soudců, prokurátorů, policistů, učitelů a dalších státních zaměstnanců, z toho přes 50 tisíc lidí skončilo za mřížemi.

Po zmařeném pokusu o převrat uprchly z Turecka tisíce lidí, z toho desítky do sousedního Řecka. Mnozí si za útočiště v Evropě vybrali zejména Německo, kde o azyl žádalo i mnoho tureckých diplomatů.