Renesance nadzvukové dopravy: NASA vyvíjí nástupce Concordu, už za něj zaplatila čtvrt miliardy dolarů

Celá událost se odehrála bez velké slávy. V úterý se sešel Paul Martin, generální inspektor NASA, s Marillyn Hewsonovou, generální ředitelkou technologického a průmyslového komplexu Lockheed Martin. Třetí osobou na klíčové schůzce byl Bruce Carlson, jeden z ředitelů Lockheed Martinu. Martin i Hewsonová čekali na jeho konečné slovo.

Carlson má za sebou totiž úctyhodnou vojenskou kariéru, spojenou s americkým vojenským letectvem. Specializoval se na výzvědné a průzkumné úkoly a v USAF to dotáhl až na čtyřhvězdičkového generála. Teď měl Carlson říct poslední slovo: Je program nového osobního a dopravního letounu schopného létat nadzvukovou rychlostí realistický? Odpověď generála bez uniformy byla kladná. Pár hodin na to začaly na účty Lockheed Martinu téct první dolary z NASA. Celkem jich do roku 2022 bude skoro 248 milionů.

Na první pohled to je obrovská částka. V kontextu výdělků Lockheedu ale jde o kapku v moři. Pro ilustraci: za program F-35 dostane společnost do roku 2070 půl druhého bilionu. V tomto kontextu jde v případě „letadla X,“ jak se zkráceně přezdívá projektu Low-Boom Flight Demonstrator, skutečně o drobné.

Přesto se o projekt nadzvukového letadla ucházelo množství velkých společností. Lockheed Martin nakonec uspěl díky svým dlouholetým zkušenostem s úspěšným vývojem experimentálních typů letadel a schopností uvést je do sériového provozu. Tato řada úspěšných strojů založených na odvážných řešeních se táhne od druhoválečného lightningu P-38 přes pověstný špionážní stroj U-2 až po ikonický typ Blackbird.

Pokud je některá společnost předurčená k výrobě experimentálního stroje, který má vrátit civilní letectví do nadzvukové éry, je to pravděpodobně právě Lockheed Martin. Výzva, která před firmou a jejími inženýry leží, není malá. NASA chce, aby „letoun X“ dokázal letět ve výšce dvaceti kilometrů rychlostí těsně pod dvěma tisíci kilometrů za hodinu. To je velkorysý cíl, ale technologicky není nedosažitelný. Problematický je požadavek, aby letadlo bylo tiché. Z hlediska pohonného ústrojí opět nikoliv neřešitelný problém, jinak tomu už je co do sonických rázů. Právě charakteristický zvuk spojený s okamžikem, kdy letadlo překonává rychlost zvuku, byl hlavním zdrojem stížností na doslouživší anglo-francouzský typ Concorde. NASA tedy chce, aby „letadlo X“ při překonávání zvukové bariéry nevydávalo zvuk hlasitější než 75 decibelů – to je zhruba zvuk zabouchnutí dveří u auta.

NASA věří, že konstruktéři ve Skunk Works, pověstných pouštních laboratořích Lockheedu, tento problém dokážou vyřešit. Všechno nasvědčuje, že se zaměří zejména na tvarování přední části „letadla X.“ Podle zatím zveřejněných projektů by stroj měl mít charakteristickou siluetu s protáhlým „nosem.“ Létající prototyp by měla NASA dostat v roce 2022. Následovat bude série letů nad obydlenými oblastmi. Jejich cílem bude zjistit „reakce místních komunit na jevy provázející přelet letadla rychlejšího než zvuk,“ jak uvedl Jaiwon Shin, který má v NASA zodpovědnost za letecké projekty.

Nadzvuková letecká doprava skončila roku 2003, kdy po 35 letech služby společnosti Air France a British Airways stáhly z provozu typ Concorde. Soukromé společnosti už několikrát mluvily o tom, že chystají jeho nástupce. Firma Boom Supersonic se ve vývoji dostala nejdál. Její letadlo by mělo létat těsně nadzvukovou rychlostí. První stroje by měly být zákazníkům předány roku 2023, Boom Supersonic tvrdí, že má objednávku na 76 strojů od pěti německých zákazníků.

V případě tak složité technologie, jakou je dopravní nadzvukový stroj, který bude nejen rychlý, ale také ekonomický a nebude svým provozem příliš obtěžovat lidi a zatěžovat ekosystém, se ale je nejspíš lepší spoléhat na zázemí poskytované obry, jako je NASA a Lockheed Martin. Jedna věc je ale jistá. Za pár let se zase bude létat nadzvukovou rychlostí, i pokud zrovna nejste pilot stíhačky.