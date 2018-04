Repatriace utlačovaných Rohingů? Fraška, udeřila vláda Bangladéše na Barmu

Podle sobotního prohlášení barmské vlády se do města Maundo nedaleko hranice s Bangladéšem vrátila první rodina rohingských uprchlíků. Komuniké uvádělo, že navrátilci přišli do uprchlického centra, prošli imigrační a zdravotní kontrolou a byly jim poskytnuty základní prostředky, rýže, sítě proti moskytům, přikrývky, oblečení a kuchyňské potřeby.

Od loňského léta uteklo z Barmy do Bangladéše na 700.000 příslušníků muslimské menšiny Rohingů poté, co armáda a polovojenské oddíly spustily operaci označovanou mnohými za etnickou čistku v reakci na útoky muslimských povstalců. V lednu se obě země dohodly na tom, že uprchlíci by se měli z Bangladéše vrátit do dvou let.

Bangladéšský ministr vnitra Asaduzzaman Chán ale dnes uvedl, že tvrzení o repatriaci bylo "nepravdivé", protože dotyčná rodina předtím na bangladéšském území vůbec nebyla. Podle Chána nešlo ze strany Barmy o "nic než frašku". "Toto nelze žádným způsobem nazývat repatriací. Žádná repatriace se nekonala. Bangladéš se toho nijak neúčastnil," řekl AP bangladéšský komisař pro pomoc uprchlíkům Abul Kalam.

Na fotkách zveřejněných barmskými úřady dostává pětice "muslimů" takzvané "národní verifikační karty", což je druh dokladu totožnosti, který ale majitelům nezajišťuje občanství. To je Rohingům v Barmě dlouhodobě odepíráno a členové menšiny zde nemohou volit nebo se svobodně pohybovat.

Podle představitelky OSN v oblasti humanitárních záležitostí Ursuly Müllerové, která Barmu nedávno navštívila, země není na návrat uprchlíků připravená. Müllerová poukázala na trvale nedostatečný přístup ke zdravotnickým službám a podmínky v táborech označila za žalostné. Pro lídry Rohingů v táborech v Bangladéši jsou také nepřijatelné speciální průkazy totožnosti, napsal zpravodajský web BBC.