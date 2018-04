Rusko a Sýrie odmítají zpřístupnit Dúmu vyšetřovatelům. Důkazy možná zmizí, uvedla Paříž

Spojené státy a jejich spojenci z nasazení zakázaných bojových látek viní syrskou vládu a jejího spojence Rusko a připomínají, že Moskva se v roce 2013 zaručila, že Damašek svůj chemický arzenál zničí. Syrská vláda i Rusko obvinění z chemického útoku odmítají.

V noci na sobotu podnikly Spojené státy, Británie a Francie koordinovaný vojenský úder na syrské cíle, které podle nich sloužily ke zpracovávání a dalšímu skladování chemických zbraní. Nikdo při náletech nezemřel.

Zda byly chemické zbraně opravdu použity, by měla vyšetřit OPCW. Její představitelé jsou v Sýrii od soboty a do Dúmy měli přijet už v pondělí. Moskva nicméně uvedla, že vyšetřování bylo odloženo mimo jiné kvůli bezpečnostní situaci, a experti tak do města budou moci přijet až ve středu. Spojené státy již vyjádřily obavy, že Rusko chce vyšetřování v Dúmě zmařit, podobně se vyjádřila také Británie a dnes postup Ruska a Damašku důrazně odsoudilo francouzské ministerstvo zahraničí.

„Rusko a syrská vláda stále odmítají místo útoku zpřístupnit vyšetřovatelům... Je velmi pravděpodobné, že důkazy a další důležité věci pro vyšetřování z místa mizí,“ uvedlo v prohlášení francouzské ministerstvo zahraničí.