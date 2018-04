Rusko může proti Trumpovi ozkoušet supermoderního zabijáka raket. S-500 přepíše poměry na bojišti

O tom, že Rusko v Sýrii nasazuje supermoderní raketový komplex S-500, pro který NATO používá kódové označení Prometheus, už v roce 2017 s odkazem na dobře informované anonymní zdroje spekuloval Dave Majumdar, editor National Interestu. Nedávno přišel Harvey Gavin v Daily Expressu s tím, že ruská vojenská místa opakovaně naznačovala, že během dubna „otestují revoluční zbraň, která změní povahu protiletadlové obrany“.

Když k tomu připočteme fakt, že na přelomu roku došlo k sérii testů systému S-500 v Kazachstánu, je třeba brát možnost nasazení S-500 v Sýrii jako reálnou variantu. A to i přesto, že zprávy o úspěšnosti kazašského testovacího běhu pocházejí z médií, jejichž produkci je na místě brát s jistou rezervou, konkrétně jde o Pravdu a Sputnik.

Faktem ale je, že se Rusku i v chaosu a zmaru po rozkladu sovětského impéria nějakým záhadným způsobem podařilo protiletadlové zbraně jako jedinou část ozbrojených sil udržet na světové špičce. Všeobecně přijímaný expertní názor je, že ruské systémy jsou co do pokročilosti a do kvality hned za izraelskými.

V poslední době Rusko naplno využívá možnosti, které mu (a nejen jemu) dává zdánlivě nekonečný a nepřehledný konflikt na území Sýrie. Stejně jako třeba v letech 1936 až 1939 během občanské války ve Španělsku i nyní v Sýrii velmoci testují nové zbraně a pilují taktiku. Rusko v regionu nasazuje současný páteřní systém protivzdušné obrany S-400. Získané poznatky přitom využívá právě při konstrukci S-500. Jenisej, jak tento systém označují sami Rusové, měl být původně hotov v roce 2020, zdá se ale, že ruští inženýři přidali a dokázali zbraň do testovacího provozu v ostrém nasazení dostat už nyní.

Obecně se tvrdí, že pokud je americká stíhačka F-35 Lightning II v současnosti leteckou superzbraní, pak S-500 je jedinou účinnou obranou proti ní. Parametry S-500 jsou působivé. Balistické rakety má ničit na vzdálenost 600 kilometrů, na 400 kilometrů Prometheus dokáže postřelovat až deset letících cílů. Na maximální vzdálenost lze ničit velké a výrazné (radiolokačně, elektronicky) cíle, jako jsou bombardéry nebo létající střediska včasného varování a řízení (AWACS), či letadla radioelektronického boje.

Podle spekulativních ruských zdrojů dokáže S-500 „zasahovat křižující střely, jejichž cestovní rychlost činí 5500 a více kilometrů za hodinu. Tento úkol předcházející generace protiletadlových raketových systémů nemohly řešit, nový systém to ale poprvé umožní.“

Otázka samozřejmě zní, jestli vůbec v dohledné době přijde okamžik ostrého nasazení S-500. Vyloučeno není ani to, že zprávy o systému Prométheus v Sýrii jsou jenom blufem, který má Donalda Trumpa odvrátit od očekávaného rozkazu k úderu na syrské cíle.