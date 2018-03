Rusko už nemá daleko k Sovětskému svazu. V konfliktu se Západem Putin posílí, komentují Němci

Frankfurter Allgemeine Zeitung nebo rakouský Die Presse se domnívají že nedělní vítězství posílí Putina v konfliktu se Západem. "Plný zadostiučinění díky prezidentským volbám" Putin podle německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) naznačil, jak budou vypadat příští roky. Vyřešit konflikty, jako je ten kolem útoku jedovatou látkou v Británii, pravděpodobně nebude jednodušší. "Po svém triumfálním znovuzvolení se ruský prezident Vladimir Putin postavil Západu v konfliktu kolem chemického útoku na bývalého agenta čelem," upozornil FAZ na skutečnost, že Putin ještě v neděli večer odmítl jako nesmysl obvinění, že je Rusko do útoku nervovou látkou na bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala zapleteno.

"Tento případ je jen poslední eskalací v největším napětí mezi Ruskem a Západem od dob studené války. Díky jasnému znovuzvolení jde Putin do konfliktu se Západem posílen," převzaly shodně liberálně-konzervativní list a rakouský liberální deník Die Presse komentář agentury DPA. Die Presse navíc naznačil, že spor s Londýnem mohl Putinovi získat další voliče.

Rakouský Der Standard uvedl, že síla ruského prezidenta má co do činění se slabostí ruské opozice, i když úřady vytvořily všechny podmínky nutné pro jasné vítězství. "Ale i když ruské prezidentské volby 2018 nevejdou do učebnic dějin jako příklad spravedlnosti a transparentnosti, je jasné, že opozici chybí nejen hlavy, ale také jednotná strategie. Ve volbách se upět ukázala jako roztříštěná," konstatoval Der Standard.

Německý Handelsblatt dnes přináší komentář s titulkem "Putinovo moderní Rusko už nemá daleko k Sovětskému svazu". Píše o netransparentnosti voleb, roztříštěnosti opozice, ale také o tom, že Putin v uplynulých funkčních obdobích postupně sázel stále více na "silnou ruku státu v hospodářství a nejpozději od anexe Krymu kladl důraz na zahraniční politiku. "Místo růstu si nyní Putin dělá reklamu stabilitou a velmocenským statusem," napsal Handelsblatt.

Švýcarský list Neue Zürcher Zeitung (NZZ) dnes napsal, že vítězství Putina ukazuje na neexistující alternativu. "Média dělají, jako kdyby stál Západ krátce před vojenským zásahem vůči Rusku. Důsledky chemického útoku na bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala v Británii veřejnost v tomto pocitu posilují," píše NZZ a dodává, že vzhledem k vědomě marginalizované demokratické opozici by k dosažení jednoznačného vítězství Putina ani nebylo třeba manipulací.