Ruští diplomaté opouštějí Británii. Vědec mezitím přiznal, že se podílel na výrobě Novičoku

Ruský vědec Leonid Rink mezitím prohlásil, že pracoval na oficiálním programu výroby nervové látky Novičok, kterou byli podle britských představitelů v Británii tento měsíc otráveni bývalý ruský špion Sergej Skripal a jeho dcera. Rinkovo vyjádření je v rozporu s tvrzením Moskvy, která popírá, že by jed Novičok někdy vyráběla, napsala dnes agentura AFP. Vědec zároveň zpochybnil britskou verzi, že podíl na útoku na Skripalovy má Rusko.

Rink ruské tiskové agentuře RIA Novosti řekl, že až do počátku 90. let pracoval na státem podporovaném programu produkce nervově paralytické látky Novičok. Působil prý 27 let ve státní laboratoři v nyní uzavřeném městě Šichan. Vývoj látky Novičok byl tématem jeho doktorské disertační práce. „Na Novičoku pracovala velká skupina specialistů v Šichanu a v Moskvě,“ uvedl.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov minulý týden popřel, že by se substance vyráběla v bývalém SSSR nebo v Ruské federaci. Ruská diplomacie dnes agentuře AFP sdělila, že na tomto stanovisku trvá.

Rink v rozhovoru s RIA Novosti ovšem zpochybnil podíl Moskvy na útoku. Kdyby byla Moskva do útoku na Skripala a jeho dceru zapletena, byli by podle něj oba dávno po smrti. „Jsou pořád naživu. To znamená, že buď se vůbec nejednalo o Novičok, nebo byla látka špatně namíchána či nedbale aplikována,“ uvedl v rozhovoru. „Anebo ihned po aplikaci Angličané použili protijed, což by znamenalo, že přesně věděli, o jaký jed šlo,“ dodal.

Otrávení bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala nervově paralytickou látkou Novičok 4. března v jihoanglickém Salisbury nařídil podle britského ministra zahraničí Borise Johnsona s nejvyšší pravděpodobností osobně ruský prezident Vladimir Putin. Kreml to rezolutně odmítá.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson v pondělí kritizoval Rusko, že neustále svá tvrzení kolem látky Novičok mění. Uvedl, že Moskva nejprve popírala, že by příslušnou nervovou látku, označovanou jako Novičok (nováček), vůbec vyráběla. „Pak říkají, že ji vyrobili, ale že vše bylo zničeno. Pak zase, že vyrobili a zničili zásoby, ale část se nějak tajemně dostala do Švédska, České republiky, na Slovensko, do USA či dokonce do Británie,“ upozornil Johnson na různé výroky ruské strany.