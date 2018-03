Samozvaný londýnský učitel budoval armádu mladých džihádistů. Soud teď řekl, jaký trest ho čeká

Nejméně 25 let by měl v britském vězení strávit příznivce teroristické organizace Islámský stát (IS), který se podle soudu snažil vytvořit "armádu dětských bojovníků". Informovala o tom dnes agentura Reuters. Pětadvacetiletý Umar Haque chtěl více než stovku dětí přimět k tomu, aby páchaly atentáty po celém Londýně.