Sestavování vlády na Slovensku: Kaliňáka má nahradit syn zpěváka Ráže

Většina současných slovenských ministrů by měla pokračovat i v nové vládě, kterou po demisi premiéra Roberta Fica sestavuje jeho stranický kolega ze Směru-sociální demokracie, vicepremiér Peter Pellegrini. V 15členném kabinetu se změny dotknou pěti postů včetně premiéra. Novým ministrem vnitra by se měl stát Jozef Ráž mladší, syn známého zpěváka a lídra kapely Elán. Vyplývá to z prohlášení zástupců stávající tříčlenné koalice, která se dohodla na vytvoření nové vlády. Fico podal demisi minulý týden v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Pellegrini odpoledne předal návrh se jmény členů nového kabinetu prezidentu Andreji Kiskovi, který ho zatím nekomentoval.

Nejvíce změn se týká současných členů vlády za Ficovu stranu Směr-SD, která je nejsilnější koaliční formací. Pellegriniho, který by se měl stát premiérem, má v jeho dosavadním úřadu místopředsedy vlády pro investice a informatiku nahradit poslanec Směru-SD a neúspěšný kandidát na post předsedy Košického kraje Richard Raši. Za nového ministra vnitra po Robertu Kaliňákovi Směr-SD navrhl Ráže mladšího, který je nyní generálním tajemníkem úřadu ministerstva zdravotnictví. Ministryní kultury by se měla stát krajská šéfka Směru-SD v Banské Bystrici Ľubica Laššáková.

"V první řadě nám šlo o uklidnění politické situace. Hledali jsme nominace, které nebudou vzbuzovat kontroverzi. (...) Chci ocenit nominaci Jozefa Ráže, protože jsme řekli, že chceme krizového manažera, člověka, který není členem strany," řekl novinářům Pellegrini, jehož prezident Kiska minulý týden pověřil sestavením nové vlády, ale zatím ho premiérem nejmenoval.

V souladu s ústavou je na rozhodnutí hlavy státu, koho premiérem jmenuje. Podle tradice se předsedou vlády stává osoba, která se může opřít o většinu ve sněmovně. Na návrh předsedy vlády je pak prezident povinen jmenovat členy kabinetu.

Pellegrini se odpoledne setkal s Kiskou, jemuž předal seznam navrhovaných členů nové vlády. "Nyní je na panu prezidentovi, aby se v době, kterou uzná za vhodnou, vyjádřil k návrhu, který jsem mu oficiálně předal do rukou. Pan prezident má ve smyslu ústavy čas, neplynou mu žádné lhůty," řekl Pellegrini po schůzce s prezidentem. Dodal, že Kiska si chce ponechat čas na prostudování návrhu. Hlava státu jednání s Pellegrinim nekomentovala.

Předchozí ministr kultury Marek Maďarič na začátku března odstoupil kvůli vraždě Kuciaka. Rezignaci pod tlakem opozice a části koalice ohlásil před týdnem i Kaliňák.

Slovenská národní strana (SNS) do kabinetu navrhla své stávající tři členy, a to ministry obrany, zemědělství i školství. Za nejmenší vládní stranu Most-Híd by měli pokračovat dva ze tří ministrů, a to ministři dopravy a životního prostředí. Současnou šéfku spravedlnosti Lucii Žitňanskou, která se rozhodla nepokračovat v novém kabinetu, by měl nahradit předseda poslaneckého klubu Gábor Gál.

Koalice Směru-SD, SNS a strany Most-Híd, která má ve sněmovně většinu, se dohodla na vytvoření nové vlády, byť Most-Híd původně spolu s opozicí prosazoval vypsání předčasných voleb. Za nové volby v pátek v řadě slovenských měst demonstrovaly desítky tisíc lidí.

Fico po odchodu z čela vlády zůstane předsedou Směru-SD. Z jeho vyjádření na tiskové konferenci vyplynulo, že nejméně do hlasování sněmovny o vyslovení důvěry Pellegriniho vládě chce zůstat i poslancem parlamentu.