Slovensko posílá do Pobaltí 150 vojáků i techniku, působit budou v rámci NATO nejvíc v Lotyšsku

Slovensko plánuje v rámci operace NATO na zajištění kolektivní obrany vyslat do Pobaltí zhruba 150 vojáků a techniku. Informovalo o tom slovenské ministerstvo obrany. Nejde o první podobnou akci, do které se Slovensko zapojí v rámci Severoatlantické aliance.

Slovenští vojáci by v rámci takzvané alianční předsunuté přítomnosti měli působit hlavně ve výcvikovém prostoru Adaži v Lotyšsku, jejich mandát by se měl ale vztahovat na celé území Lotyšska s možností jejich vyslání do Litvy, Estonska či Polska. Vybaveni budou příslušnou technikou včetně zbraní.

Podle slovenského ministerstva obrany je cílem operace demonstrovat soudržnost NATO a jeho odhodlanost podílet se na eliminaci případných hrozeb. Slovenská jednotka bude působit v sektoru pod vedením Kanady.

Slovensko v rámci opatření na posílení kolektivní obrany na východním křídle aliance již minulý rok vyslalo své vojáky na cvičení do Lotyšska. Šlo o součást společné iniciativy států visegrádské čtyřky (V4), do které patří také Česká republika, Maďarsko a Polsko. Armády států V4 se střídaly na cvičení v pobaltských zemích.

Loňské vyslání příslušníků slovenských ozbrojených sil do Lotyšska kritizovala krajně pravicová strana Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko, podle které šlo o nesmyslnou provokaci vůči Rusku a o přilévání oleje do ohně mezinárodního napětí. Vyslání slovenských vojáků na mise do zahraničí podléhá souhlasu slovenského parlamentu, který v minulosti příslušné návrhy vlády obvykle velkou většinou hlasů poslanců schválil.